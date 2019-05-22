"Аннулировать закупку С-400": США поставили Турцию "на счетчик"

Турции под угрозой серьезных последствий в ультимативной форме предложено за две недели определиться с выбором между американскими истребителями F-35 и российскими ЗРС С-400. Иначе Америка угрожает Анкаре санкциями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский телеканал Си-эн-би-си, который, в свою очередь, получил такие сведения из Госдепа.

Согласно данным источника, Америка требует аннулировать сделку с РФ по С-400. В противном случае Турции грозят исключение из программы F-35, возмещение стоимости 100 заказанных, но не поставленных истребителей, введение американских санкций и наказание по линии НАТО.

В минувшую пятницу в Стамбуле прошла встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, турецкий лидер заверил, что Анкара выполнит контракт по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление на республику.