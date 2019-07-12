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"Аннексировала и разжигает": Иностранные СМИ по-своему подали разговор между Путиным и Зеленским

12 июля 2019, 22:39  •  80 • Политика
Иностранные СМИ по-своему подали читателям информацию о разговоре между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Многие издания не преминули напомнить о версии киевский властей в отношении РФ: "Аннексировала Крым и разжигает конфликт на Донбассе".
Накануне Путин с Зеленским впервые пообщались, для начала по телефону. Выйти на связь первым решил именно украинский лидер. Как известно, стороны обсудили, к примеру, вопрос с арестованными в Керченском проливе моряками и налаживание мира на Донбассе.
Иностранные СМИ, конечно, не обошли стороной столь значимое политическое событие. Как именно его подали, оценили журналисты телеканала 360.
Практически все издания предпочли дать довольно нейтральные заголовки вроде того, что использовали на европейском телеканале Euronews - "Путин провел первый телефонный разговор с украинским коллегой по поводу прекращения конфликта".
О самом диалоге между Путиным и Зеленским написали довольно непредвзято. Но некоторые СМИ не удержались от того, чтобы передать обвинения Киева в сторону России. Так, издание Financial Times решили написать в своем материале: "Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и с тех пор разжигает конфликт на востоке Украины".
Французское агентство AFP указало в своей статье, что порядка 13 тысяч человек стали жертвами войны на Донбассе. Но, говоря событиях 2014 года, отметили, что на Украине "свергли президента Виктора Януковича и Россия в ответ аннексировала Крым".

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