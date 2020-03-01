"Анкара должна объявить войну России": Эксперт рассказал, почему Турция не закроет Босфор

После обострения ситуации в Идлибе некоторые эксперты и СМИ предположили, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов в соответствии с Конвенцией Монтрё или эскалация выльется даже в третью мировую войну.

Коновалов отметил, что подобные варианты весьма маловероятны.

"На самом деле, эта конвенция определяет, что Турция может перекрыть проливы только в случае прямой опасности объявления войны. Поскольку Россия, судя по всему, войны Турции объявлять не собирается, значит, Анкара должна сначала сама объявить войну России", - цитирует его "МК".

Эксперт указал, что Турция, естественно, не пойдёт на войну с Россией, как минимум потому, что РФ - ядерная держава.

Кроме того, в целом, возможности обеих стран несоизмеримы, особенно с учётом крупнейшего в мире российского ракетно-ядерного потенциала.

Коновалов напомнил и о положениях Военной доктрины России, которая определяет, что Москва может применить ядерное оружие в случае прямой угрозы существования нашей страны или в случае применения ядерного оружия против РФ.

По его словам, эти доктринальные положения российская сторона наверняка уже напомнила по закрытым каналам Анкаре, а также НАТО и США, поддержавшим действия Турции в Сирии.

Ранее не менее 33 турецких военных погибли во время авиаудара сирийских ВВС в Идлибе. Минобороны РФ указало, что турки находились в составе групп боевиков, против которых сирийцы проводили операцию.

Ряд турецких СМИ сообщили, что удар нанесли ВКС России.