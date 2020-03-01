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"Анкара должна объявить войну России": Эксперт рассказал, почему Турция не закроет Босфор

01 марта 2020, 14:24  •  51 • В мире
Эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал, почему Турция не закроет пролив Босфор для российских кораблей. По его словам, такие полномочия не предусмотрены конвенцией Монтрё, значит, Анкара должна будет для начала объявить войну России.
После обострения ситуации в Идлибе некоторые эксперты и СМИ предположили, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов в соответствии с Конвенцией Монтрё или эскалация выльется даже в третью мировую войну.
Коновалов отметил, что подобные варианты весьма маловероятны.
"На самом деле, эта конвенция определяет, что Турция может перекрыть проливы только в случае прямой опасности объявления войны. Поскольку Россия, судя по всему, войны Турции объявлять не собирается, значит, Анкара должна сначала сама объявить войну России", - цитирует его "МК".
Эксперт указал, что Турция, естественно, не пойдёт на войну с Россией, как минимум потому, что РФ - ядерная держава.
Кроме того, в целом, возможности обеих стран несоизмеримы, особенно с учётом крупнейшего в мире российского ракетно-ядерного потенциала.
Коновалов напомнил и о положениях Военной доктрины России, которая определяет, что Москва может применить ядерное оружие в случае прямой угрозы существования нашей страны или в случае применения ядерного оружия против РФ.
По его словам, эти доктринальные положения российская сторона наверняка уже напомнила по закрытым каналам Анкаре, а также НАТО и США, поддержавшим действия Турции в Сирии.
Ранее не менее 33 турецких военных погибли во время авиаудара сирийских ВВС в Идлибе. Минобороны РФ указало, что турки находились в составе групп боевиков, против которых сирийцы проводили операцию.
Ряд турецких СМИ сообщили, что удар нанесли ВКС России.

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