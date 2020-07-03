"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех

Украина потребовала от Германии официально отреагировать на визит немецкого наблюдателя в Крым. В частности, в ходе разговора замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков, в том числе представителя ФРГ Гуннара Линдеманна в Крым.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что просьба Киева была передана немецкому послу Анке Фельдгузен.

Та, в свою очередь, подчеркнули в министерстве, отметила, что позиция Германии относительно поддержки территориальной целостности Украины остаётся неизменной. В МИД добавили, что ФРГ не признаёт и не сотрудничает с российскими властями в Крыму и поддерживает международные санкции против России.

В обсуждениях на сайте РИА Новости пользователи язвительно отреагировали на стенания Незалежной.

"Это не есть хорошо", вяло отреагировала немецкая послиха Анка. Она завидовала депутату :)" - шутливо написал в обсуждениях Александр И.

"Я могу только представить, как же украинцы задолбали немцев с этой своей идеей про какой-то оккупированный Крым, агрессора... Ведь все всё давно поняли, только теперь сами не знают, как выкрутиться и не потерять лицо", - добавил Von Stirliz.

"Надоел этот скулёж!.." - воскликнул Владимир Белгородский.

"Хорошая кампания - джапарова и анка... Пулемёт максим" - саркастично отметил Zlyden Nemets.