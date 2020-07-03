Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / Политика

"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех

03 июля 2020, 08:00  •  133 • Политика
Украина призвала Берлин отреагировать на поездку немецкого представителя Гуннара Линдеманна в качестве наблюдателя в Крым на голосование по изменениям в Конституцию РФ. С такой просьбой к послу ФРГ Анке Фельдгузен обратилась украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. В Рунете по этому поводу смеются: "Это не есть хорошо", вяло отреагировала немецкая послиха Анка. Она завидовала депутату".
Украина потребовала от Германии официально отреагировать на визит немецкого наблюдателя в Крым. В частности, в ходе разговора замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков, в том числе представителя ФРГ Гуннара Линдеманна в Крым.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что просьба Киева была передана немецкому послу Анке Фельдгузен.
Та, в свою очередь, подчеркнули в министерстве, отметила, что позиция Германии относительно поддержки территориальной целостности Украины остаётся неизменной. В МИД добавили, что ФРГ не признаёт и не сотрудничает с российскими властями в Крыму и поддерживает международные санкции против России.
В обсуждениях на сайте РИА Новости пользователи язвительно отреагировали на стенания Незалежной.
"Это не есть хорошо", вяло отреагировала немецкая послиха Анка. Она завидовала депутату :)" - шутливо написал в обсуждениях Александр И.
"Я могу только представить, как же украинцы задолбали немцев с этой своей идеей про какой-то оккупированный Крым, агрессора... Ведь все всё давно поняли, только теперь сами не знают, как выкрутиться и не потерять лицо", - добавил Von Stirliz.
"Надоел этот скулёж!.." - воскликнул Владимир Белгородский.
"Хорошая кампания - джапарова и анка... Пулемёт максим" - саркастично отметил Zlyden Nemets.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 00:00
"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Пиарится качественно": Взойдёт ли звезда мэра Якутска в Москве, рассказал Гращенков
03 июля 2020, 00:00
"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
26 июня 2020, 20:00
"Неправильные" русские ПВО испугали турок: Занервничал даже Эрдоган - СМИ
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
28 июня 2020, 02:00
Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.