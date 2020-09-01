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"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко

01 сентября 2020, 00:00  •  132 • Политика
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата. По мнению политолога Леонида Крутакова, это только первый шаг, за которым последуют другие меры. "Англосаксы никогда не прощают, если их водили за нос и играли с ними. А Лукашенко водил за нос не только Россию, но и Запад, используя в своих играх долгое время, и у них практика жёсткая, чтобы все остальные видели: каждый заплатит за то, что он обманывал их", - отмечает эксперт.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич внёс в список людей, въезд которым в страну запрещён, президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных чиновников Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог, публицист, аналитик, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.
Он отмечает, что сам по себе запрет на въезд в прибалтийские страны не особо навредит Минску. Однако, скорее всего, это только первый шаг. По мнению политолога, Лукашенко отрезают возможности игры на западном направлении, которые он долгое время использовал как способ давления на Россию с целью получения различных поблажек. Теперь для Лукашенко единственный шанс остаться в хороших отношениях с Западом и сохранить легализованные там активы - это кардинально изменить структуру Белоруссии и развернуть её на Запад.
При этом эксперт выражает большие сомнения, что даже этот шанс сколько-нибудь реален. Потому что на примере экс-президента Украины Виктора Януковича все видели, чего стоят западные гарантии.
То есть это гарантии, которым верить нельзя. Во-первых, англосаксы никогда не прощают, если их водили за нос и играли с ними. А Лукашенко водил за нос не только Россию, но и Запад, используя в своих играх долгое время, и у них практика жёсткая, чтобы все остальные видели: каждый заплатит за то, что он обманывал их, - сказал Леонид Крутаков в интервью Царьграду.
В этой связи эксперт считает, что если Лукашенко хоть немого понимает в политике, то осознаёт, что единственный, кто ему может обеспечить гарантии, это Россия. В конечном итоге от стороны, которую выберет Лукашенко, будет зависеть, в какую сторону повернётся страна в целом.
Потому что Белоруссия является таким стратегическим разрывом, таким клином, разрывающим новый санитарный кордон, который строит США на западных границах с Россией. Это плацдарм, который мешает замкнуть это кольцо вокруг России и не позволяет её в полную осаду поставить. То есть для США это вопрос стратегии, это не вопрос Лукашенко, демократии, это вопрос антироссийской политики, - подчеркнул политолог.

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