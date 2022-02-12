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"Англосаксам нужна война": Захаровой хватило 7 фраз, чтобы описать задуманное США
12 февраля 2022, 02:35 • 91 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала всего семь фраз, чтобы описать задуманное США. Она рассказала о показательной истерике Белого дома. "Англосаксам нужна война", - написала дипломат.
"Англосаксам нужна война. Любой ценой", - считает Мария Захарова.
В своём Telegram-канале она отметила: как никогда показательна истерика Белого дома. США демонстрируют милитаризм и имперские амбиции, а весь мир за этим наблюдает.
"Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей", - подчеркнула представитель МИД.
Она добавила, что для реализации задуманного Вашингтон использует свои излюбленные методы - угрозы, дезинформацию и провокацию. Для обслуживания этого нанята пропагандистская бригада, которую возглавляет агентство Bloomberg.
О роли Bloomberg говорится и в публикации Министерства иностранных дел России об информационной атаке на страну. Приводятся конкретные примеры дезинформации и фейков.
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