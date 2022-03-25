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"Англичанка гадит": Пранкеры заставили британского министра сказать правду

25 марта 2022, 22:05  •  314 • Политика
Пранкеры Вован и Лексус заставили министра внутренних дел Великобритании Прити Пател сказать правду о деятельности Лондона: "Англичанка гадит".
Пранкерам удалось поговорить с Пател от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Сперва разговор шёл вполне себе серьёзный. Но как только Вовану и Лексусу удалось усыпить бдительность собеседницы, они откровенно начали веселиться.
Сперва они попросили Пател сказать "слава Украине", чтобы "поднять украинцам настроение". Британский министр с радостью выполнила эту просьбу, похваставшись, что британские депутаты уже скандировали лозунг украинских националистов на прошлой неделе в парламенте.
После этого псевдо-Шмыгаль попросил сказать по-русски "англичанка гадит", объяснив, что это переводится как "Англия нам помогает". И эта просьба была выполнена.
Этого пранкерам показалось мало, поэтому они попросили назвать героями Вована и Лексуса, которые "сбили множество русских самолётов".
Вован и Лексус - невероятные герои, спасибо им большое за всё, что они делают,
- отметила Пател.
В ходе беседы также выяснилось, что глава МВД Великобритании вовсе не против, чтобы английские семьи брали себе на содержание украинских националистов.

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