Пранкеры Вован и Лексус заставили министра внутренних дел Великобритании Прити Пател сказать правду о деятельности Лондона: "Англичанка гадит".

Пранкерам удалось поговорить с Пател от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Сперва разговор шёл вполне себе серьёзный. Но как только Вовану и Лексусу удалось усыпить бдительность собеседницы, они откровенно начали веселиться.

Сперва они попросили Пател сказать "слава Украине", чтобы "поднять украинцам настроение". Британский министр с радостью выполнила эту просьбу, похваставшись, что британские депутаты уже скандировали лозунг украинских националистов на прошлой неделе в парламенте.

После этого псевдо-Шмыгаль попросил сказать по-русски "англичанка гадит", объяснив, что это переводится как "Англия нам помогает". И эта просьба была выполнена.

Этого пранкерам показалось мало, поэтому они попросили назвать героями Вована и Лексуса, которые "сбили множество русских самолётов".

Вован и Лексус - невероятные герои, спасибо им большое за всё, что они делают,

- отметила Пател.

В ходе беседы также выяснилось, что глава МВД Великобритании вовсе не против, чтобы английские семьи брали себе на содержание украинских националистов.