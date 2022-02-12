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"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
12 февраля 2022, 14:15 • 153 • Политика
Встречу главы британского МИД Лиз Трасс с русским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в соцсетях обсуждают второй день. Поводов для этого британка дала предостаточно: интернет буквально переполнен мемами. Особенно сильно вдохновила мемологов "эрудированность" Трасс по части географии и истории.
Знакомое выражение "англичанка гадит" раньше употребляли в основном тогда, когда Великобритания в очередной раз пыталась обвинить Россию во всех смертных грехах. Однако сейчас значение этого фразеологизма явно расширяется, а недавний позор главы британского МИД как нельзя кстати подходит под это выражение.
Напомним, в ходе переговоров с представителем России Лиз Трасс настойчиво заявляла о необходимости отвода русских вооружённых сил от украинской границы, на что Лавров ответил, что на территории России наши военные вправе проводить любые манёвры. В рамках этого диалога глава русского МИД обратился к Лиз с вопросом: признаёт ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Трасс заявила, что этого не произойдёт никогда. Пришлось послу Великобритании в России Деборе Боннерт спасать коллегу и подсказать ей, что речь на самом деле идет о русских регионах.
Вот так, продемонстрировав всему миру качество своих познаний в области географии и истории, Трасс навлекла на себя "заклятие мемов", и теперь интернет пестрит коллажами и фотографиями главы британского МИД с ироничными подписями. Царьград собрал самые яркие из них.
Разговор немого с глухим
Казалось бы, русских дипломатов, повидавших и не такие перлы от западных коллег (вспомним Джен Псаки, не знающую, откуда берутся углеводородные ресурсы), уже ничем не удивить. Однако Трасс это сделать удалось. На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров ёмко охарактеризовал встречу с Лиз Трасс "разговором немого с глухим".
Ну а в Сети немедленно появился мем, где ничего не подозревающая глава британского МИД остаётся в зале конференций одна, поскольку Сергей Лавров покинул свою трибуну, так и не сумев добиться от блондинки внятного разговора.
"Тупость Лиз Трасс заставила "сбежать" даже Лаврова", – подписал пользователь фотографию. Фото: Скриншот страницы: twitter.com/AleksejSerebra5
Глобус для Лиз
Старый советский анекдот про глобус Украины идеально подошёл к конфузу Лиз Трасс. В Twitter шутят, что главе британского МИД пора бы его давно подарить.
– делятся впечатлениями пользователи.
– иронизируют в Twitter.
Фото: Скриншот страницы twitter.com/MishaM54806536
Как выглядит учебник по географии в Оксфорде
Лиз Трасс закончила с отличием Мертон-колледж при Оксфордском университете, но теперь весь мир сомневается в том, учила ли она там географию и историю зарубежных стран. Может, дело в преподавателях или учебной литературе? На это в Twitter также придумали мем.
– шутят в Сети.
Фото: Скриншот страницы twitter.com/ vsechetkoo
Детский стыд
Картину художника Фёдора Решетникова "Опять двойка" в интернете также использовали в качестве мема по поводу перла Лиз Трасс. Теперь ученик на картине со стыдом признаётся семье в том, что урок в школе вела Лиз Трасс.
Жалкая копия Маргарет Тэтчер
Помимо интеллектуальных способностей, досталось Лиз Трасс за безуспешные попытки копировать поведение Маргарет Тэтчер.
Насмешили пользователей фото Трасс с Красной площади, где она позировала в меховой шапке, явно пытаясь повторить знаменитые фотографии "железной леди". При этом погода в русской столице была далеко не морозной (0 градусов), а подобные шапки женщины не носят примерно с 80-х, но об этом те, чьи знания о России ограничиваются "клюквенными" западными сериалами, вряд ли знают.
Напомнили в Сети и о "покатушках" главы МИД на танке вблизи русской границы в декабре 2021 года в Эстонии. Там Трасс также копировала Тэтчер, которая в 1986 году проехалась на танке в ФРГ, даже произведя выстрел из орудия на полигоне.
Фото: Скриншот страницы twitter.com/ BrexitBin
– написали в Twitter.
Испанский стыд британских подданных
Способность к самоиронии у соотечественников Лиз Трасс определённо имеется. Более того, они сами одни из первых стали выкладывать мемы про главу МИД в соцсетях.
Например, один англичанин сделал коллаж, на котором президент России Владимир Путин и Сергей Лавров, улыбаясь, сидят в окружении Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Последнюю изобразили в огромной меховой шапке и шубе, иронизируя по поводу выбора наряда главы британского МИД для посещения Москвы.
– написал по этому поводу в "Твиттере" англичанин @Liberal15.
Фото: Скриншот страницы twitter.com/ Liberal151
Удивительная география
Ещё один мем с картой Европы в понимании Лиз Трасс придумал англоязычный пользователь. На ней Россия – это Антарктида, Лондон растянулся на всю территорию Великобритании, Финляндия стала Австрией, Польшу подписали "Бог знает". Украина и вовсе стала Китаем. В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Фото: Скриншот страницы twitter.com/ BackfromOrio
Что с того?
Даже Кличко или Байдена не обсуждали и не "мемонизировали" так активно, как главу британского МИД. К этим деятелям и их суперспособностям выставить себя комиками все давно привыкли. Но никто не ожидал, что представитель Великобритании, страны, строгой и высокомерной по отношению к большинству держав, в том числе и к России, сможет так опозорить своё государство.
– написал в своём "Твиттере" британец @jdlholmes.
Справедливости ради стоит отметить, что Лиз Трасс извинилась за слова про суверенитет России над Воронежем и Ростовом, заявив, что в разговоре с Сергеем Лавровым подумала, что речь идёт о территории Украины. И добавила, что области являются частью России. Вышло прямо по-девичьи.
Но одними извинениями поток критики в адрес Лиз Трасс уже не остановить, и не только в России.
– пишет пользователь @thestingking.
Тут следовало бы сделать ремарку: Россия всегда выражает уважение ко всем странам. И уж как минимум официальные лица русского государства знают географию и историю зарубежных стран, не позволяя себе делать глупейшие ошибки в разговоре о границах и становиться объектами насмешек.
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