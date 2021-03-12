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"Ангельское терпение": Поклонская призвала Запад увидеть в Крыму людей
12 марта 2021, 12:05 • 111 • Политика
Коллективный Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она призвала Запад наконец услышать самих крымчан - почему они приняли решение вернуться в Россию.
"Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать", - констатировала Поклонская. Интервью с ней опубликовало "РИА Новости".
По словам Поклонской, когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму и при этом его будут слушать, может, тогда придёт понимание причин, условий и законности референдума, который прошёл в Крыму в 2014 году. Полуостров вернулся в Россию как раз после того, как там прошёл референдум, на котором более 95% населения Крыма высказались за возвращение в Россию.
Как добавила парламентарий, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации - процедура, требующая "ангельского терпения и выдержки".
Официальный Киев до сих пор заявляет, что Крым принадлежит Украине. В самом Крыму не устают подчёркивать, что полуостров вернулся в Россию после того, как это решили всем миром. Воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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