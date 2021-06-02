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"Анекдот или западная демократия?": В ООН перевели стрелки по вопросу о Ryanair в Берлине

02 июня 2021, 08:40  •  183 • Политика
В ООН перевели стрелки, отвечая на вопрос о посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Берлине. Реакция представителя организации вызвала в России основной вопрос: "Анекдот или западная демократия?"
Напомним, через несколько дней после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске с последовавшим затем арестом основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Берлине тоже была совершена принудительная посадка самолёта той же компании. И причина оказалась та же - сообщение о якобы находящейся на борту бомбе, которое после проверки не подтвердилось. Самолёт точно так же был обыскан спецслужбами, так же, как и в Минске, были проверены пассажиры, однако истерики по этому поводу у Запада не случилось - в отличие от истории с Минском.
На вопрос журналистов о том, в чём же принципиальное отличие истории в Берлине от истории в Минске, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отвечать отказался. Мол, не разбирается в этом вопросе.
"Я не эксперт во многих вопросах. Я не являюсь экспертом по процедурам в сфере авиации. Но есть установленные процедуры - установленные ИКАО", - сказал он и посоветовал обратиться в эту Международную организацию гражданской авиации.
В Сети же оценили ответ представителя ООН и задали главный вопрос:
"Чиновник не видит разницы - "неспециалист", но тем не менее он и ему подобные в одном случае поднимают вой на весь мир, а в другом молчат, словно воды в рот набрав. Но разницы нет. Анекдот или западная демократия?" - размышляет пользователь sizif8 twitter sizif81.

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