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"Анекдот будет нехороший": Политолог предсказал продолжение смуты в Казахстане
18 января 2022, 02:05 • 67 • Политика
Политолог Пётр Коломец заявил, что смута в Казахстане будет продолжаться, несмотря на операцию войск ОДКБ. По его словам, президент страны Касым-Жомарт Токаев может оказаться в неудобном положении, если попросит помощи России ещё раз.
Пётр Коломец рассказал Царьграду, что политика Казахстана во многом строится на межклановых отношениях. Клан первого президента Нурсултана Назарбаева оказался не у дел, его время прошло. Сейчас в стране установилось шаткое равновесие, но это не значит, что ситуация начала января 2022 года не повторится.
"Смута не покинула территорию под названием Казахстан. Смута будет продолжаться. Или я плохо знаю психологию людей", - предсказывает Коломец.
При этом политолог указал, что проблемы населения Казахстана никуда не делись. Из-за этого уже весной ситуация снова может обостриться.
"У Токаева ещё не факт, что сложатся отношения с силовой верхушкой. А два раза кричать "волки, волки" - это не смешно. Один раз прокричал: "ОДКБ, приезжайте" - мы мигом выдвинулись. А сейчас вот через месяц, через два опять закричит. Это же будет анекдот будет нехороший", - пояснил Пётр Коломец.
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