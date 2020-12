"Аморальный позор для США": Трамп вступился за Россию

Последние подозрения и обвинения в адрес России и так называемых "русских хакеров", которыми разбрасывались американские СМИ и высокопоставленные чиновники, видимо, переполнили чашу терпения президента США Дональда Трампа.

У себя в Twitter глава Белого дома разразился гневным комментарием в адрес прессы, как мантру повторяющей "Россия, Россия, Россия", и фактически вступился за нашу страну. При этом президент допустил, что за недавними кибератаками мог стоять Китай.

"Россия, Россия, Россия - это приоритетное песнопение, когда что-нибудь происходит, потому что Lamestream ("наши СМИ", англ.), в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (может!)", - обратил особое внимание Трамп.

Сам глава Белого дома подчёркивает, что его "полностью проинструктировали, и всё под контролем". При этом он подпустил шпильку в адрес американских журналистов, добавив, что "кибератака гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле".

Трамп также не упустил возможности унизить своего более удачливого оппонента - демократа Джо Байдена - и напомнить об имеющихся случаях фальсификации голосования на выборах президента США.

"Во время выборов также мог быть нанесён удар по нашим нелепым машинам для голосования, что теперь очевидно, что я выиграл по-крупному, что сделало это ещё более аморальным позором для США", - резюмировал Трамп.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo