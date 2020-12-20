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"Аморальный позор для США": Трамп вступился за Россию

20 декабря 2020, 12:10  •  101 • Политика
Президент США Дональд Трамп вступился за Россию, раскритиковав СМИ за новости про "русских хакеров", которые якобы взломали базы американских ведомств. Американский лидер допустил, что это мог быть Китай. Ситуацию с "вбросами" на выборах Трамп назвал "аморальным позором для США".
Последние подозрения и обвинения в адрес России и так называемых "русских хакеров", которыми разбрасывались американские СМИ и высокопоставленные чиновники, видимо, переполнили чашу терпения президента США Дональда Трампа.
У себя в Twitter глава Белого дома разразился гневным комментарием в адрес прессы, как мантру повторяющей "Россия, Россия, Россия", и фактически вступился за нашу страну. При этом президент допустил, что за недавними кибератаками мог стоять Китай.
"Россия, Россия, Россия - это приоритетное песнопение, когда что-нибудь происходит, потому что Lamestream ("наши СМИ", англ.), в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (может!)", - обратил особое внимание Трамп.
Сам глава Белого дома подчёркивает, что его "полностью проинструктировали, и всё под контролем". При этом он подпустил шпильку в адрес американских журналистов, добавив, что "кибератака гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле".
Трамп также не упустил возможности унизить своего более удачливого оппонента - демократа Джо Байдена - и напомнить об имеющихся случаях фальсификации голосования на выборах президента США.
"Во время выборов также мог быть нанесён удар по нашим нелепым машинам для голосования, что теперь очевидно, что я выиграл по-крупному, что сделало это ещё более аморальным позором для США", - резюмировал Трамп.
....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
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