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"Аморально": Захарова обернула против Лондона британскую "проповедь" для русских
06 ноября 2021, 23:10 • 36 • Политика
Захарова посоветовала Британии вначале разобраться с проблемами у себя в стране, прежде чем читать мораль и учить жизни других. "Без этого любая проповедь на тему морали и нравственности - аморальна и безнравственна", - подчеркнула дипломат.
Прежде чем что-то советовать России, властям Великобритании следует вначале разобраться с проблемами у себя дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадры из Лондона в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Речь идёт о видео, на кадрах которого видно, как британская полиция силой разгоняет толпу митингующих, не щадя ни обычных людей, ни журналистов, освещающих происходящее. Протестующие требовали освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и отмены COVID-паспортов.
- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.
Она добавила, что у Лондона нет никакого морального права, чтобы предъявлять какие-то претензии, учить или читать мораль всем остальным. Потому что у Британии пока нет наработанной базы, которую она могла бы предъявить в качестве позитивного примера.
- заключила дипломат.
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