"Аморально": Захарова обернула против Лондона британскую "проповедь" для русских

Захарова посоветовала Британии вначале разобраться с проблемами у себя в стране, прежде чем читать мораль и учить жизни других. "Без этого любая проповедь на тему морали и нравственности - аморальна и безнравственна", - подчеркнула дипломат.

Прежде чем что-то советовать России, властям Великобритании следует вначале разобраться с проблемами у себя дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадры из Лондона в прямом эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Речь идёт о видео, на кадрах которого видно, как британская полиция силой разгоняет толпу митингующих, не щадя ни обычных людей, ни журналистов, освещающих происходящее. Протестующие требовали освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и отмены COVID-паспортов.

Мы не против доброго или не доброго совета. Но мы видим кадры из центра Британии. Поэтому, если не сумели преодолеть проблемы у себя дома, не надо предъявлять нам претензии - у вас нет пока позитивного примера,

- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

Она добавила, что у Лондона нет никакого морального права, чтобы предъявлять какие-то претензии, учить или читать мораль всем остальным. Потому что у Британии пока нет наработанной базы, которую она могла бы предъявить в качестве позитивного примера.

Без этого любая проповедь на тему морали и нравственности - аморальна и безнравственна,

- заключила дипломат.