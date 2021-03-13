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"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена

13 марта 2021, 01:50  •  127 • Политика
Пока Джо Байден ходит по магазинам, Камала Харрис управляет страной. Зрители Fox News пришли в ужас от того, что Америкой руководит труп, играющий роль президента.
Вице-президент США Камала Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии, пока новый американский президент Джо Байден закупался в магазине хозтоваров. Это вызвало глубокую обеспокоенность у части американских избирателей.
Ранее Камала Харрис уже общалась по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это указывает на глубокую вовлечённость нынешнего вице-президента США даже во внешнюю политику.
В этой связи аудитория телеканала Fox News задалась опросом: сколько пройдёт времени до того, как Камала Харрис заберёт всю власть у Джо Байдена? И что будет с Америкой после этого?
Байдена сделали кандидатом, чтобы он выполнил функцию троянского коня. Он уже не слишком вменяем, поэтому его легко можно контролировать,
- комментирует Waterfront2000.
Нам не стоило привыкать к тому, что мы посмешище всего "свободного мира". Первым нас такими сделал Обама, а теперь нас такими делает труп, играющий роль президента,
- добавляет TomTerrific.
Вы понимаете, что вы поставили человека с глубоким старческим слабоумием на самую влиятельную должность в мире? Всё будет хорошо до тех пор, пока не потребуется принять серьёзное решение. И тогда начнётся хаос,
- обращается к демократам Trampoliner.
Напомним, недавно Джо Байден забыл в прямом эфире имя министра обороны США, а также название этого ведомства. При этом сам министр стоял всего в нескольких метрах от главы США.

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