"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена

Пока Джо Байден ходит по магазинам, Камала Харрис управляет страной. Зрители Fox News пришли в ужас от того, что Америкой руководит труп, играющий роль президента.

Вице-президент США Камала Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии, пока новый американский президент Джо Байден закупался в магазине хозтоваров. Это вызвало глубокую обеспокоенность у части американских избирателей.

Ранее Камала Харрис уже общалась по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это указывает на глубокую вовлечённость нынешнего вице-президента США даже во внешнюю политику.

В этой связи аудитория телеканала Fox News задалась опросом: сколько пройдёт времени до того, как Камала Харрис заберёт всю власть у Джо Байдена? И что будет с Америкой после этого?

Байдена сделали кандидатом, чтобы он выполнил функцию троянского коня. Он уже не слишком вменяем, поэтому его легко можно контролировать,

- комментирует Waterfront2000.

Нам не стоило привыкать к тому, что мы посмешище всего "свободного мира". Первым нас такими сделал Обама, а теперь нас такими делает труп, играющий роль президента,

- добавляет TomTerrific.

Вы понимаете, что вы поставили человека с глубоким старческим слабоумием на самую влиятельную должность в мире? Всё будет хорошо до тех пор, пока не потребуется принять серьёзное решение. И тогда начнётся хаос,

- обращается к демократам Trampoliner.

Напомним, недавно Джо Байден забыл в прямом эфире имя министра обороны США, а также название этого ведомства. При этом сам министр стоял всего в нескольких метрах от главы США.