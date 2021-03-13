|
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
13 марта 2021, 01:50 • 127 • Политика
Пока Джо Байден ходит по магазинам, Камала Харрис управляет страной. Зрители Fox News пришли в ужас от того, что Америкой руководит труп, играющий роль президента.
Вице-президент США Камала Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии, пока новый американский президент Джо Байден закупался в магазине хозтоваров. Это вызвало глубокую обеспокоенность у части американских избирателей.
Ранее Камала Харрис уже общалась по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это указывает на глубокую вовлечённость нынешнего вице-президента США даже во внешнюю политику.
В этой связи аудитория телеканала Fox News задалась опросом: сколько пройдёт времени до того, как Камала Харрис заберёт всю власть у Джо Байдена? И что будет с Америкой после этого?
- комментирует Waterfront2000.
- добавляет TomTerrific.
- обращается к демократам Trampoliner.
Напомним, недавно Джо Байден забыл в прямом эфире имя министра обороны США, а также название этого ведомства. При этом сам министр стоял всего в нескольких метрах от главы США.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 22:05
|
12 марта 2021, 04:45
|
07 марта 2021, 18:25
|
08 марта 2021, 09:05
|
09 марта 2021, 02:30
|
07 марта 2021, 07:25
|
09 марта 2021, 15:20