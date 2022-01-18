"Америке придётся убраться восвояси": Жириновский чётко расписал будущее России и США

Депутат Госдумы Владимир Жириновский расписал будущее России и США. По его словам, Америку ждёт незавидная судьба.

Для начала политик призвал "повысить ставки" и потребовать роспуска НАТО, так как альянс действует против России. Жириновский считает, что надо отменить санкции против России, а Америка должна уйти из Европы.

Америка будет вынуждена убраться восвояси, на свой континент,

- заявил парламентарий.

Жириновский уверен, что в Соединённых Штатах произойдёт "застой".

В итоге США рухнут, превратятся в такую южную Канаду,

- рассуждает политик.

Он также порассуждал о будущем России. По его словам, Россия благодаря экономии сможет направить огромные деньги на благополучие граждан. И в результате нашу страну ждёт процветание и благополучие.