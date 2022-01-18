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"Америке придётся убраться восвояси": Жириновский чётко расписал будущее России и США
18 января 2022, 14:00 • 170 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский расписал будущее России и США. По его словам, Америку ждёт незавидная судьба.
Для начала политик призвал "повысить ставки" и потребовать роспуска НАТО, так как альянс действует против России. Жириновский считает, что надо отменить санкции против России, а Америка должна уйти из Европы.
- заявил парламентарий.
Жириновский уверен, что в Соединённых Штатах произойдёт "застой".
- рассуждает политик.
Он также порассуждал о будущем России. По его словам, Россия благодаря экономии сможет направить огромные деньги на благополучие граждан. И в результате нашу страну ждёт процветание и благополучие.
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