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"Американцы" McFaul, Gonzalez и Abraham Lincoln, вооруженные "Томагавками", оставили Иран равнодушным
17 мая 2019, 08:09 • 95 • В мире
Эсминцы США McFaul и Gonzalez вошли в персидский залив, атомный авианосец Abraham Lincoln в — Оманский. США угрожают Ирану своими "Томагавками", но вот власти исламской республики не позволяют себя спровоцировать, не реагируют на кольцо американского флота, которое сужается вокруг их территории.
Два американских эсминца с крылатыми ракетами Tomahawk прошли Ормузский пролив и уже находятся в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Военно-морского института США.
Эсминцам McFaul и Gonzalez не были учинены препятствия со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции.
Каждый эсминец несёт 56 крылатых ракет дальностью действия 1,6 тыс. км. Помимо этого американцы вооружены противоракетами и противолодочными ракетами.
К востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln. С ним в группировке находятся ракетный крейсер Leyte Gulf, эсминцы Bainbridge, Mason и Nitze и атомная подлодка всё с теми же Tomahawk.
У берегов Султаната Оман находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с мопедами и ударной палубной авиацией.
B-52H уже патрулируют Персидский залив.
В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет в сторону Ирана ударную авианосную группу для противодействия политике этого исламского государства.
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