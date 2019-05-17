"Американцы" McFaul, Gonzalez и Abraham Lincoln, вооруженные "Томагавками", оставили Иран равнодушным

Два американских эсминца с крылатыми ракетами Tomahawk прошли Ормузский пролив и уже находятся в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Военно-морского института США.

Эсминцам McFaul и Gonzalez не были учинены препятствия со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции.

Каждый эсминец несёт 56 крылатых ракет дальностью действия 1,6 тыс. км. Помимо этого американцы вооружены противоракетами и противолодочными ракетами.

К востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln. С ним в группировке находятся ракетный крейсер Leyte Gulf, эсминцы Bainbridge, Mason и Nitze и атомная подлодка всё с теми же Tomahawk.

У берегов Султаната Оман находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с мопедами и ударной палубной авиацией.

B-52H уже патрулируют Персидский залив.

В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет в сторону Ирана ударную авианосную группу для противодействия политике этого исламского государства.