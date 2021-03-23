"Американцы знают, что будут наказаны": Коротченко рассказал о страховке мира от третьей мировой

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал о главной страховке мира от третьей мировой войны. "Американцы знают, что будут наказаны", - произнёс специалист, комментируя тренировочную "ядерную атаку" США.

Американское СМИ со ссылкой на Пентагон рассказало о тренировочной "ядерной атаке", целью которой являлась Россия. Бомбардировщики США "репетировали" у берегов Великобритании, Гренландии, Исландии.

Коротченко в беседе с Царьградом напомнил, что у всех ядерных стран есть специальные стратегические подразделения, которые всегда готовы к выполнению задач по предназначению. По этой причине в тренировках американцев нет никакой сенсации. Да, США активно осваивают небо над Арктикой и приарктическими государствами, но это не новость.

Но я хочу сказать, что, во-первых, Россия очень активно создаёт сегодня эшелон системы воздушно-космической обороны. У нас на архипелаге Новая Земля размещены новейшие зенитно-ракетные системы С-400. С-400 также размещены на Кольском полуострове и в Тикси. В Тикси пока модернизированные С-300, но тем не менее наращивание группировки идёт,

- сообщил военный эксперт.

На вооружение поступают Тор-М2ДТ. Эти зенитно-ракетные комплексы малой дальности могут автономно вести боевые действия в Арктике, а также защищать наиболее важные объекты арктической инфраструктуры. Коротченко добавил, что российские военные заранее обнаруживают любые воздушные цели, сопровождают их. Если те продемонстрируют какие-либо враждебные намерения, то, разумеется, будут уничтожены.

"У нас арктический компонент воздушно-космической обороны России очень активно развивается в последние годы. Особенно самые новейшие системы и комплексы, такие как С-400 и Тор-М2ДТ в арктическом варианте исполнения", - подчеркнул собеседник "Первого русского".

По его словам, это очень хорошие системы, которые обеспечивают надёжность российских рубежей.

А потом, в принципе, использование американского ядерного оружия против России означает глобальную ядерную войну. Разумеется, американцы знают, что за это будут наказаны ответным ударом возмездия. Поэтому все эти бряцания оружием в практическом плане, как мы рассчитываем, не приведут к развязыванию ядерной войны, поскольку наши рубежи надёжно защищены, а за спиной потенциал стратегических ядерных сил России, которые страхуют мир от третьей мировой войны,

- заключил военный эксперт.