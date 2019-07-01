Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze
Израиль навсегда опозорил русские С-300
"Вырвалось то, как он на самом деле думает": Вакарчук нашел виноватых ...
На Украине вступил в силу запрет на импорт автомобилей из России
Главная / В мире

"Американцы, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище": Баранец высмеял "брехню" об "Адмирале Горшкове"

01 июля 2019, 23:24  •  77 • В мире
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец сыронизировал над истерией в американских СМИ из-за прибытия фрегата "Адмирал Горшков" на Кубу. "У американской пропаганды есть одна такая брехливая особенность: превозносить российское оружие по всем статьям. А-ля, американцы, берём одеяло белое, заворачиваемся в простыню и бежим на кладбище. Это их хитрый приём", - заметил эксперт.
Появление фрегата "Адмирал Горшков" на Кубе вызвало не только реакцию со стороны американских СМИ, но и военных. Как отмечалось в сообщении Северного командования Вооружённых сил США, они активно отслеживают действия российского фрегата, зашедшего в Гавану.
Подобная реакция на появление российского корабля, пояснил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, объяснима. По его словам, американские пропагандисты специально расхваливают наше вооружение, чтобы выбить больше денег от собственных властей для ВПК.
"У американской пропаганды есть одна такая брехливая особенность - они, особенно за последние годы, превозносят российское оружие по всем статьям. У России и "лучший истребитель", "лучшая подлодка", "лучшие корабли", "лучшие ракеты". В общем, американцы, берём белое одеяло, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище", - сыронизировал он.
Однако в действительности ВПК США как раз является заказчиком таких "страшилок". Этот хитрый приём, пояснил военный обозреватель "Комсомолки", хорошо проплачен военно-промышленным комплексом Соединённых Штатов Америки и "делается для того, чтобы застращать собственное правительство", которое должно отстегнуть как можно больше денег в военный бюджет для военно-промышленных корпораций.
"Адмирал Горшков", который американцы превозносят, - да, это современный корабль, он способен стрелять как обычными ракетами, так и ракетами с ядерным исполнением. Но в данном случае надо быть сущим профаном, чтобы говорить, что, мол, одного "Горшкова" хватит для того, чтобы разнести в пух и прах всю Америку. Это не так. Несколько десятков ракет различного класса в случае реальных боевых действий позволяют оказать серьёзное сопротивление противнику и нанести ему так называемый неприемлемый ущерб. Однако одна единица в случае реальных боевых действий, а тем более масштабных, на морском театре военных действий, пока не может", - подчеркнул он в комментарии Царьграду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 23:24
"Американцы, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище": Баранец высмеял "брехню" об "Адмирале Горшкове"
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
01 июля 2019, 07:09
"На обочине международной политики": Порошенко признал, что Украину "оттесняют"
01 июля 2019, 07:09
Израиль совершил воздушную атаку на окрестности Дамаска, есть жертвы – СМИ
01 июля 2019, 20:09
"Посетители вряд ли расстроятся": Терезу Мэй убрали с глаз долой из знаменитого музея
01 июля 2019, 23:09
«Более заинтересованный подход»: в МИД России оценили отношения с США после переговоров Путина и Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 13:24
"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покинуть Украину по "безвизу" - СМИ
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
28 июня 2019, 23:54
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.