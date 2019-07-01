"Американцы, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище": Баранец высмеял "брехню" об "Адмирале Горшкове"

Появление фрегата "Адмирал Горшков" на Кубе вызвало не только реакцию со стороны американских СМИ, но и военных. Как отмечалось в сообщении Северного командования Вооружённых сил США, они активно отслеживают действия российского фрегата, зашедшего в Гавану.

Подобная реакция на появление российского корабля, пояснил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, объяснима. По его словам, американские пропагандисты специально расхваливают наше вооружение, чтобы выбить больше денег от собственных властей для ВПК.

"У американской пропаганды есть одна такая брехливая особенность - они, особенно за последние годы, превозносят российское оружие по всем статьям. У России и "лучший истребитель", "лучшая подлодка", "лучшие корабли", "лучшие ракеты". В общем, американцы, берём белое одеяло, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище", - сыронизировал он.

Однако в действительности ВПК США как раз является заказчиком таких "страшилок". Этот хитрый приём, пояснил военный обозреватель "Комсомолки", хорошо проплачен военно-промышленным комплексом Соединённых Штатов Америки и "делается для того, чтобы застращать собственное правительство", которое должно отстегнуть как можно больше денег в военный бюджет для военно-промышленных корпораций.

"Адмирал Горшков", который американцы превозносят, - да, это современный корабль, он способен стрелять как обычными ракетами, так и ракетами с ядерным исполнением. Но в данном случае надо быть сущим профаном, чтобы говорить, что, мол, одного "Горшкова" хватит для того, чтобы разнести в пух и прах всю Америку. Это не так. Несколько десятков ракет различного класса в случае реальных боевых действий позволяют оказать серьёзное сопротивление противнику и нанести ему так называемый неприемлемый ущерб. Однако одна единица в случае реальных боевых действий, а тем более масштабных, на морском театре военных действий, пока не может", - подчеркнул он в комментарии Царьграду.