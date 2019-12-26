"Американцы воруют сирийскую нефть": Дамаск пригрозил Вашингтону судом

Об этом она заявила телеканалу Al Mayadeen. В этом же интервью Шаабан подвергла резкой критике очередные санкции, введенные США, которые запретили любые экономические контакты с правительственными чиновниками Сирии. Улики, на которых строит свои обвинения Вашингтон, полностью сфабрикованы, уверена советник Асада.

Обвинения в адрес США в незаконной добыче нефти в провинции Дейр-эз-Зор Дамаск выдвигает не в первый раз. И на это у сирийских властей есть твердые основания.

В октябре президент США сообщил о том, что американские военные покидают Сирию. Однако вскоре стало понятно, что выводится далеко не весь американский контингент, кое-где военные США остаются. А именно - у нефтяных сирийских месторождений на севере страны.

По словам Трампа, именно власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем". То есть не Дамаск, а Вашингтон желает решать судьбу нефтяных месторождений.

Позднее, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, Трамп снова сказал, что "США возьмут под охрану сирийскую нефть", для чего в арабской республике останется "ограниченный контингент", задачей которого будет "обеспечение безопасности источников нефти" на юго-востоке Сирии. При этом нефтедобычей будет заниматься какая-то неназванная "американская компания".

Уже в начале ноября американский лидер признал, что контроль над сирийской нефтью – главная цель США. При этом в Пентагоне отметили, что доходы от нефтяных месторождений на севере Сирии будут получать "сирийские демократические силы, а не Вашингтон, хотя американские военные и будут защищать месторождения".

Понятно, что сирийская нефть принадлежит Сирии, а не США, а захват и эксплуатация месторождений американцами - это незаконные действия. Но такие "мелочи" никогда не волновали Вашингтон, констатируют эксперты. Тем более что в этой части Сирии американцы давно наладили свой "бизнес".