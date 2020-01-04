"Американцы уже начали войну": Ждите мести за убийство генерала Сулеймани, заявил постпред Ирана при ООН

Иран не станет отказываться от мести за смерть генерала Касема Сулеймани. С официальным заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Спикер расставил точки над "i", подчеркнув:

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия".

Новой главой военной агрессии США в отношении Ирана стал удар, совершённый прошлой ночью, заявил Маджид Тахт-Раванчи в интервью CNN. Ответ на агрессию Вашингтона, безусловно, последует - "Иран не закроет на это глаза". И, более того, в ближайшее время США придётся находиться в неведении касаемо сроков ответа и предпринимаемых мер.

"Иран ответит так, как посчитает нужным. - сказал дипломат. - Время и место такого ответа будет определять Иран".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что генерал Сулеймани представлял угрозу американцам. Журналисты CNN поинтересовались позицией Ирана по этому вопросу. Маджид Тахт-Раванчи напомнил, что подобные заявления об угрозе совершенно бездоказательны. Кроме того, посол открыто заявил, что не верит словам президента США Дональда Трампа, который оправдал убийство генерала Сулеймани желанием предотвратить войну с Ираном. Договариваться с Вашингтоном в подобных условиях Иран не намерен, дал понять спикер.

Радио Sputnik, анализируя шаги США, приведшие к убийству Сулеймани, приводят мнения политиков. Видные политические деятели и эксперты с тревогой встретили весть об авиаударе и ликвидации генерала. Общее мнение: такие действия ведут Америку к "еще одной войне", и мир ждёт "ещё один урок".