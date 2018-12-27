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"Американцы уходят, а осадочек остался" - арабские СМИ комментируют вывод войск США из Сирии

27 декабря 2018, 10:24  •  91 • В мире
"Американцы уходят, а осадочек остался", - написал в своем материале Ибрагим Шайр о странном выводе американского контингента из Сирии, что может дать шанс ИГ* собраться с новыми силами.
Разумеется, в мире нет ни одного сирийца, ни одного сторонника свободы, который не радовался бы американскому решению о выводе войск из Сирии, начинает свой материал в издании "Аль-Алям" Ибрагим Шайр.

Но у сирийских СМИ остается слишком много вопросов, таких как: если ИГ побеждено, то где их лидеры? Схвачены? Другой вопрос, возникающей на Ближнем Востоке: почему джихадисты исчезли, как будто их вовсе и не существовало, только в районах, подконтрольных американцам?

Ибрагим Шайр считает, что Соединенные Штаты оккупировали важные районы на востоке сирийского государства и защищали сепаратистские силы под предлогом борьбы с терроризмом, не имея на это оснований. Автор напоминает, что в Афганистане тоже сокращён американский военный контингент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Исламское государство" потерпело поражение в Сирии, поэтому его страна выведет оттуда свои войска. Но это действует только локально, говорит автор материала. В зоне американского влияния союзников США курдов "Исламское государство" удивительным образом исчезло, как если бы эта группировка никогда ранее не существовала в этом регионе. Автор приходит к выводу, что этот район стал испытательным полигоном для американского вооружения, несмотря на то что это нарушает международное право.

Ибрагим Шайр спрашивает у главы Белого дома: "А где же лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади или хотя бы его помощники?"
Внезапный вывод американских сил поднимает вопрос об альтернативе этому контингенту сил и о том, как это решение повлияет на ситуацию на востоке и северо-востоке Сирии, считает издание "Аль-Алям".
Автор напоминает, что Сирийские демократические силы, представленные почти полностью курдами, вместо того чтобы обратиться к сирийскому государству после того, как Вашингтон от них отказался, направились во Францию, чтобы потребовать введения бесполётной зоны в подконтрольных им районах. В Париже ответили, что если Анкара начнёт нападение на северные районы Сирии, то они приостановят борьбу с оставшимися членами группировки в Дейр-эз-Зоре. Хотя многочисленные данные говорят о том, что Абу Бакр аль-Багдади прячется именно тут.
"Американцы уходят, а осадочек остался", - пишет Шайр.

Вывод войск в столь странные сроки без согласования с союзниками и завершения борьбы с терроризмом дестабилизирует ситуацию в регионе, считает журналист. Он полагает, что "Исламское государство" использует эту возможность, чтобы сплотить свои ряды и усилить влияние в данном регионе.

В связи с этим необходимо, чтобы войска Асада и Россия очень быстро разобрались с проблемой на востоке страны, прежде чем у ИГ откроется второе дыхание.


*запрещенная в РФ организация

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