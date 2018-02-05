|
"Американцы убивают людей в Донбассе" - Украинский политик заявила о лжи киевской хунты
05 февраля 2018, 09:24 • 905 • Политика
Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского телевидения говорила об информационной войне Киева с собственным народом.
Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского политического шоу с Дмитрием Гордоном заявила о лжи киевской хунты. Она напомнила, что война на юго-востоке Украины является гражданской, чтобы ни говорили представители Киева. Хунта врет собственным гражданам, фактически, проводя против них информационную войну, говорит Бондаренко.
Гордон пытался вывести собеседницу в нужное русло, возражая, что война идет, все же, с Россией. Он сказал, что в Донбассе якобы "воюют российские наемники с российским оружием". На что Бондаренко возразила: американские и польские наемники с зарубежным оружием воюют на стороне так называемых сил АТО.
Стоит отметить, Елена Бондаренко частый гость и на российском телевидении. В эфире она также говорит об ужасе противостояния на юго-востоке Украины и лицемерии киевской хунты.
Подпишитесь на нас
905
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 февраля 2018, 16:52
|
30 января 2018, 03:39
|
03 февраля 2018, 11:39
|
31 января 2018, 08:54
|
30 января 2018, 03:39
|
31 января 2018, 18:39
|
02 февраля 2018, 16:09