"Американцы убивают людей в Донбассе" - Украинский политик заявила о лжи киевской хунты

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Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского телевидения говорила об информационной войне Киева с собственным народом.

Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского политического шоу с Дмитрием Гордоном заявила о лжи киевской хунты. Она напомнила, что война на юго-востоке Украины является гражданской, чтобы ни говорили представители Киева. Хунта врет собственным гражданам, фактически, проводя против них информационную войну, говорит Бондаренко.

Я надеюсь, что Украина выйдет из гражданской войны, - комментирует происходящее последние годы политик. - Вам лгут, что это война с Россией! Вам лгут на счет врагов и друзей Украины», — подчеркнула она.

Елена Бондаренко в программе "Гордон" на "112 Украина", 04.02.2018

Гордон пытался вывести собеседницу в нужное русло, возражая, что война идет, все же, с Россией. Он сказал, что в Донбассе якобы "воюют российские наемники с российским оружием". На что Бондаренко возразила: американские и польские наемники с зарубежным оружием воюют на стороне так называемых сил АТО.

Стоит отметить, Елена Бондаренко частый гость и на российском телевидении. В эфире она также говорит об ужасе противостояния на юго-востоке Украины и лицемерии киевской хунты.