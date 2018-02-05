Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВОЗ: Алкоголь провоцирует семь видов агрессивного рака
Российский рубль? Спасибо, не надо!
США не рискнули разрывать "ядерный контракт" с Россией
В 2017 году украинцам выдали наибольшее число разрешений на временное проживание...
Главная / Политика

"Американцы убивают людей в Донбассе" - Украинский политик заявила о лжи киевской хунты

05 февраля 2018, 09:24  •  905 • Политика
Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского телевидения говорила об информационной войне Киева с собственным народом.
Бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире украинского политического шоу с Дмитрием Гордоном заявила о лжи киевской хунты. Она напомнила, что война на юго-востоке Украины является гражданской, чтобы ни говорили представители Киева. Хунта врет собственным гражданам, фактически, проводя против них информационную войну, говорит Бондаренко.
Я надеюсь, что Украина выйдет из гражданской войны, - комментирует происходящее последние годы политик. - Вам лгут, что это война с Россией! Вам лгут на счет врагов и друзей Украины», — подчеркнула она.
Елена Бондаренко в программе "Гордон" на "112 Украина", 04.02.2018
Гордон пытался вывести собеседницу в нужное русло, возражая, что война идет, все же, с Россией. Он сказал, что в Донбассе якобы "воюют российские наемники с российским оружием". На что Бондаренко возразила: американские и польские наемники с зарубежным оружием воюют на стороне так называемых сил АТО.
Стоит отметить, Елена Бондаренко частый гость и на российском телевидении. В эфире она также говорит об ужасе противостояния на юго-востоке Украины и лицемерии киевской хунты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

905
Источник
Похожие новости
04 февраля 2018, 20:24
В Совфеде считают, что Украина может быть причастна к уничтожению Су-25 в Сирии
05 февраля 2018, 09:24
"Американцы убивают людей в Донбассе" - Украинский политик заявила о лжи киевской хунты
05 февраля 2018, 06:09
Кипр приветствует своего нового старого президента

04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
05 февраля 2018, 02:54
СМИ: У России есть пушка-монстр, против которой корабли США бессильны
05 февраля 2018, 09:24
Российского “крутого парня” причислили к врагам Незалежной
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 февраля 2018, 16:52
Ольга Четверикова. Кто стоит за Ватиканом
30 января 2018, 03:39
Три кинжала в спину Украины за неделю (Руслан Осташко)
03 февраля 2018, 11:39
Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
31 января 2018, 08:54
"Вы какого хера рожаете детей?" - Глава Заволжска поговорил с девушкой сиротой (Руслан Осташко)
30 января 2018, 03:39
Сюрприз США на переговорах Волкер-Сурков очень расстроит Украину (РАКЕТА.News)
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
02 февраля 2018, 16:09
Пользователей восхитил Су-27, который уклонился от террористов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.