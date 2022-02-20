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"Американцы просчитались": Экс-премьер Украины назвал способ закончить войну в Донбассе
20 февраля 2022, 23:30 • 284 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на главную ошибку Вашингтона. "Американцы просчитались", - произнёс он и назвал способ закончить войну в Донбассе.
Азаров заявил: изначально знал, что Минские соглашения выполняться не будут. В первую очередь потому, что в их составлении не участвовали американцы, являющиеся реальными хозяевами Украины.
Вся эта эпопея длиной в семь лет с переговорами небесплодной была лишь для одного - для укрепления марионеточного киевского режима, заявил политик в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". За эти годы проводилась очень мощная пропагандистская и информационная работа, укреплялась карательная система, появилась мощная зомбирующая система. На данный момент на Украине нет ни одного оппозиционного канала.
- считает Азаров.
По его мнению, достижение этого компромисса и откроет путь к появлению на Украине нормальной власти, обеспечивающей национальные украинские интересы. И это, подчеркнул экс-премьер Незалежной, ключ к решению в числе прочего проблемы Донбасса.
"То, что сейчас происходит в Донбассе, означает, что американцы ещё этого не понимают. Они хотят Россию втравить в этот конфликт, наложить санкции. Единственная надежда у меня не на Минские соглашения, а на то, что руководство России всё-таки найдёт компромисс с руководством США", - добавил политик.
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