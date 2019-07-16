"Американцы опять окажутся в пролете": Эксперты на примере С-400 показали, как США "доиграются"

Американская сторона решила помедлить с передачей Турции истребителей пятого поколения F-35. При этом, как утверждает исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, позиция США по этому вопросу не претерпела изменений.

Однако на фоне поставок российских ЗРК С-400 американская сторона допускала оговорки, что сотрудничество с Турцией в оборонной сфере под вопросом.

Впрочем, как утверждают опрошенные Царьградом эксперты, если американцы не поставят Турции F-35, то для них это будет еще одной грубейшей ошибкой.

"Турки могут купить у нас Су-35-е, или Су-57, когда он пойдет в серию. Американцы опять пролетят, что называется, уронят кирпич себе на ногу", - заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отметил, что турецкое руководство, несмотря на окрики из-за океана, выступившее за поставку российских С-400, действует прагматично.

"Эрдоган прагматик, а прагматизм предусматривает всё-таки не оглядку на Запад и не на крики США, где по поводу поставок С-400 началась уже истерика. Прагматизм Турции будет заключаться в том, чтобы действительно купить то, что есть лучшее на рынке", - отметил он.

Не исключено, что помимо С-400, Россия может предложить турецким партнерам совокупность средств защиты от воздушного нападения.

Речь идет о комплексах последнего рубежа, которые гарантированно уничтожат цель, прорвавшуюся через систему ПВО.

"Это Тор-М-2. Абсолютно уникальная система - зенитно-ракетный комплекс-автомат с вероятностью поражения стопроцентной целей. Таких комплексов на Западе нет. Если Турция закупит Тор-М-2 в России, и на базе его и С-400 создаст интегрированную систему противовоздушной и воздушно-космической обороны, то страна получит абсолютный суверенитет и будет неуязвима для любых видов воздушных атак", - констатировал он.

Литовкин в свою очередь подчеркнул, что непримиримая позиция США к воле Турции может привести к неожиданным для американцев последствиям.

"Они [США - прим.ред.] могут доиграться так, что они вообще ничего не будут продавать в Турцию, и Турция все будет у нас покупать", - резюмировал он.