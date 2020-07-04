"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина

Пользователи социальной платформы 9GAG решили, что голословные обвинения и угрозы Байдена компрометируют лишь одного человека - его самого. В частности, многих смутило обещание политика "противостоять тирании и попыткам угрожать США и Восточной Европе". Они усмотрели в этом предпосылку для надвигающейся войны.

Уважаемые американцы, пожалуйста, выберите нормального человека вашим президентом, а не этого отсталого старика или нынешнего слабоумного, может быть, тогда мир станет лучше, - пишет один из пользователей. Американцы одержимы Россией и Путиным, - отмечают в комментариях к видеообращению Байдена.

Некоторые пользователи отмечают, что, оказавшись у власти, Байден начнёт раскручивать конфликт с Россией, которая является ядерной державой. Другие отмечают, что демократы по привычке разыгрывают "русскую карту". При этом отмечается, что ещё 10-30 лет назад Байден был более вменяемым политиком, а теперь "он просто старый".

Скриншот: Telegram/Расстрельный