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"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
04 июля 2020, 01:00 • 74 • Политика
Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с обличительной речью в адрес президента РФ Владимира Путина, обвинив Москву во вмешательстве в выборы, хотя они ещё даже не начались. Однако антироссийский выпад политика сыграл с ним злую шутку.
Пользователи социальной платформы 9GAG решили, что голословные обвинения и угрозы Байдена компрометируют лишь одного человека - его самого. В частности, многих смутило обещание политика "противостоять тирании и попыткам угрожать США и Восточной Европе". Они усмотрели в этом предпосылку для надвигающейся войны.
Некоторые пользователи отмечают, что, оказавшись у власти, Байден начнёт раскручивать конфликт с Россией, которая является ядерной державой. Другие отмечают, что демократы по привычке разыгрывают "русскую карту". При этом отмечается, что ещё 10-30 лет назад Байден был более вменяемым политиком, а теперь "он просто старый".
Скриншот: Telegram/Расстрельный
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