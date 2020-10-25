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"Американцы очень нервничают", но...: Россию могут уничтожить, просто нажав на кнопку - Ашманов

25 октября 2020, 22:15  •  33 • Политика
Игорь Ашманов подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта - сложная проблема, которая определена рисками самого разного толка. Но если мы не будем заниматься развитием ИИ, в какой-то момент нас обгонят, и Россию смогут уничтожить нажатием кнопки. Сейчас мы впереди с точки зрения развития вооружения - "американцы очень нервничают", но ситуация вполне может измениться.
Президент компаний "Ашманов и партнеры" и "Крибрум" Игорь Ашманов в беседе с "Бизнес Online" подчеркнул, что ИИ вовсе не освобождает. Более того, этот, казалось бы, полезный инструмент "закрепощает ещё сильнее". Мы уже наблюдаем, как корпорации используют "электронный хлыст", создавая свои экосистемы - так свои детища называют в Сбере или, например, в "Яндексе". Однако мало кто задумываются о том, что с развитием таких экосистем люди будут ущемлены в своих правах.
Но есть и другая сторона вопроса. Совершенно ясно, что заниматься развитием искусственного интеллекта мы будем вынуждены именно на государственном уровне. Поскольку этим занимаются и США, и Китай. И как только наши оппоненты поймут своё превосходство, пиши пропало:
"Нам придётся изобретать асимметричный ответ - всё равно с этим ничего не сделаешь, - подчеркнул Ашманов. - Потому что как только они поймут, что уже могут нас уничтожить и им за это ничего не будет, они эту на кнопку нажмут. У них вообще никаких барьеров нет, они это постоянно делают с другими, более слабыми странами".
Сейчас Россия значительно опережает США в военных областях, напомнил Ашманов. "И американцы очень нервничают по этому поводу". Это лишний раз доказывает, что мы должны обеспечить превосходство и в других сферах, в том числе в развитии искусственного интеллекта, подчеркнул собеседник журналистов.
Наконец, Ашманов добавил, что для США сегодня главная мишень - это Россия. И от прямого нападения на нашу страну удерживало лишь наличие ядерного оружия в арсенале русских. Но как только ИИ выйдет на новый уровень, место ядерных сил начнут занимать другие виды вооружения - как раз "сверхточное сверхбыстрое автономное ИИ-оружие", пояснил Ашманов.

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