"Американцы не приходят просто позагорать": Эксперт о переброске войск США на Ближний Восток

В беседе с Nation News военный эксперт отметил, что несмотря на уверения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда об "умеренности военного контингента", который будет переброшен на Ближний Восток, это еще больше усилит напряжение в этом регионе.

"Нужно понимать, что войска США никогда не приходят просто так позагорать и покупаться. Они преследуют сразу несколько целей: во-первых, они намерены защитить свои базы от возможных атак со стороны Ирана, во-вторых, планируют помочь Саудовской Аравии изменить отрицательный имидж, который сложился у американской боевой техники", - считает Литовкин.

После провала с Patriot американцам необходимо доказать, что в этом виноваты сами союзники и их недостаточная подготовленность, поэтому, как заявил глава Пентагона Марк Эспер, дополнительный отряд военнослужащих из Штатов будет задействован в противоракетной и противовоздушной обороне. То есть американские военные попытаются сами продемонстрировать возможности своей техники, боевых машин и вооружения.

Кроме того, добавил эксперт, это указывает и на желание усилить свое присутствие в этом районе. Американцы постараются взять под свой контроль и сложившуюся обстановку, и прохождение через Ормузский пролив нефтеналивных судов.

"Понятно, что сейчас сложно сказать, будут ли они "отсиживаться" или сразу перейдут к активным действиям, но необходимо осознавать, что возможен практически любой исход", - пояснил аналитик.

Напомним, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Марк Эспер заявил, что переброска дополнительного контингента США станет "первым шагом к усилению безопасности в зоне Персидского залива", и он не исключает "дополнительных действий в будущем".

Эспер добавил, что такая политика должна ясно дать понять - США поддерживают своих партнеров на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Вашингтон не намерен начинать войну с Ираном, однако готов к такому развитию событий.