"Американцы не могут реально ничего обеспечить": Русский посол назвал число жертв в аэропорту Кабула

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов озвучил число жертв в аэропорту Кабула. По его словам, сейчас там творится бардак, а "американцы не могут реально ничего обеспечить".

Около 50 человек погибло за последние дни в аэропорту Кабула, заявил русский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".

"В кабульском аэропорту бардак, американцы не могут реально ничего обеспечить", - заявил дипломат.

Он добавил, что русскому посольству пришлось своими силами обеспечить досмотр и проверку документов граждан, которые претендовали на эвакуацию.

При этом Жирнов подчеркнул, что талибы* оказали русским содействие и даже проследили, чтобы не было давки. Он отметил, что у России состоялось "очень хорошее взаимодействие" с талибами* по вывозу граждан России из Афганистана.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.