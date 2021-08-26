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"Американцы не могут реально ничего обеспечить": Русский посол назвал число жертв в аэропорту Кабула
26 августа 2021, 16:50 • 165 • Политика
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов озвучил число жертв в аэропорту Кабула. По его словам, сейчас там творится бардак, а "американцы не могут реально ничего обеспечить".
Около 50 человек погибло за последние дни в аэропорту Кабула, заявил русский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".
"В кабульском аэропорту бардак, американцы не могут реально ничего обеспечить", - заявил дипломат.
Он добавил, что русскому посольству пришлось своими силами обеспечить досмотр и проверку документов граждан, которые претендовали на эвакуацию.
При этом Жирнов подчеркнул, что талибы* оказали русским содействие и даже проследили, чтобы не было давки. Он отметил, что у России состоялось "очень хорошее взаимодействие" с талибами* по вывозу граждан России из Афганистана.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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