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"Американцы не могут без "честной конкуренции": Политолог просчитал дисквалификацию Джоковича
07 сентября 2020, 15:30 • 130 • Политика
Первую ракетку мира серба Новака Джоковича дисквалифицировали на Открытом чемпионате США по теннису после его случайного попадания мячом по плечу судьи. Политолог Владимир Корнилов просчитал сложившуюся ситуацию, отметив, что "американцы не могут без такой "честной конкуренции" ни в политике, ни в спорте".
Первая ракетка мира серб Новак Джокович оказался внезапно дисквалифицирован на Открытом чемпионате США по теннису. Спортсмен случайно попал мячом в плечо линейного судьи во время матча четвёртого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты.
На своей странице в Facebook теннисист отметил, что "вся эта ситуация оставила его очень грустным и опустошённым". Он также выразил сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что "это было не специально".
О самой дисквалификации серб заявил как о жизненном уроке для того, чтобы "продолжать расти и развиваться как мужчина, но и теннисист".
А вот политолог Владимир Корнилов увидел за этой дисквалификацией гораздо более серьёзный подтекст, напомнив о том, что именно "Джокович попытался побороться за справедливость в профессиональном теннисе, создал там свой профсоюз".
"И вот результат: его сняли с US Open якобы за "неспортивное поведение", - указал эксперт у себя в Twitter.
Он также обратил внимание на то, что "мячик легонько коснулся плеча судьи, а та упала как подкошенная".
"Какую-нибудь Уильямс за такое даже не пожурили бы. А серб тут же получил по полной! - возмутился политолог. - Американцы не могут без такой "честной конкуренции" ни в политике, ни в спорте".
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