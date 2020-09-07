"Американцы не могут без "честной конкуренции": Политолог просчитал дисквалификацию Джоковича

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оказался внезапно дисквалифицирован на Открытом чемпионате США по теннису. Спортсмен случайно попал мячом в плечо линейного судьи во время матча четвёртого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

На своей странице в Facebook теннисист отметил, что "вся эта ситуация оставила его очень грустным и опустошённым". Он также выразил сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что "это было не специально".

О самой дисквалификации серб заявил как о жизненном уроке для того, чтобы "продолжать расти и развиваться как мужчина, но и теннисист".

А вот политолог Владимир Корнилов увидел за этой дисквалификацией гораздо более серьёзный подтекст, напомнив о том, что именно "Джокович попытался побороться за справедливость в профессиональном теннисе, создал там свой профсоюз".

"И вот результат: его сняли с US Open якобы за "неспортивное поведение", - указал эксперт у себя в Twitter.

Он также обратил внимание на то, что "мячик легонько коснулся плеча судьи, а та упала как подкошенная".

"Какую-нибудь Уильямс за такое даже не пожурили бы. А серб тут же получил по полной! - возмутился политолог. - Американцы не могут без такой "честной конкуренции" ни в политике, ни в спорте".