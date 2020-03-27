"Американцы используют своё положение": В бундестаге заявили об "оккупации" Германии

В бундестаге заявили о фактической "оккупации" Германии. Так член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт ответил на вопрос, почему на территории страны размещено ядерное оружие США.

"Оружие не убрали, потому что Германия фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. Американцы используют свое положение так, как считают нужным", - приводит его слова телеканал "360".

Он рассказал, что власти Германии пытались добиться отмены этого решения, однако переписка с руководством США ничего не дала. В результате немцам объяснили, что это "акт доверия и сотрудничества". Вальдемар Гердт убежден, что сейчас войска никто вводить не будет. США не будут добровольно отказываться от влияния на Германию.

При этом Гердт считает, что мир ждет передел сфер влияния после пандемии коронавируса. Этим объясняется, что США не хотят так просто отдавать Европу.