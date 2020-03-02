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"Американцы до сих пор этому не научились": Эксперты рассказали о защите России от ядерного удара

02 марта 2020, 19:35  •  44 • В мире
Военные эксперты рассказали о защите России от ядерного удара. По их словам, Москва может перехватывать такие ракеты, а вот американцы до сих пор этому не научились.
В феврале американские военные провели учения, в ходе которых сымитировали нанесение ядерного удара по России, пишет Ura.ru.
По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, у России есть система предупреждения о ракетном нападении, связанная с противоракетной обороной Москвы. При этом у российской стороны имеется возможность перехватить американские ракеты и нанести ответный удар.
Он отметил, что такую способность Россия продемонстрировала ещё в 1961 году. Кроме того, Штаты до сих пор не научились перехватывать ядерные ракеты.
Схожее мнение выразил и замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он указал, что в случае ядерной войны победителей не будет.
"У нас есть стратегические ядерные силы, которые обеспечат взаимное гарантированное уничтожение", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп перешёл к ультиматумам, говоря о разработках ядерного оружия. По его словам, пока нет договоров о контроле над вооружениями, которые заключают с Россией и Китаем, Америка должна создать самые мощные ядерные силы в мире.

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