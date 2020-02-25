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"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы
25 февраля 2020, 07:39 • 39 • Политика
Экс-посол США в России Майкл Макфол утверждает, что Владимир Путин "стремится усилить поляризацию в американском обществе" ради того, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. "Американцы делают это самостоятельно", - парировал сенатор Алексей Пушков.
Запись о "влиянии" российского лидера на американское общество Макфол разместил в своём микроблоге в Twitter.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, поляризация в США происходит из-за того, что в стране не умеют "справляться с вызовами XXI века ни дома, ни за рубежом".
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