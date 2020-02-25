"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы

Запись о "влиянии" российского лидера на американское общество Макфол разместил в своём микроблоге в Twitter.

"Путин хочет усилить поляризацию в американском обществе и помочь Трампу победить. Эти 2 цели не противоречат друг другу", - написал экс-посол.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, поляризация в США происходит из-за того, что в стране не умеют "справляться с вызовами XXI века ни дома, ни за рубежом".

"Путин не имеет к этому никакого отношения. И, кстати, американцев невозможно принудить выбрать Трампа или кого-либо другого своим президентом. Они сделают это сами", - ответил в комментариях Пушков.

"Нести полнейший бред нашим западным соседям не в первой. История уже трещит по швам от подобного", - поддержал Пушкова пользователь @chaosinmyhead79.