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"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы

25 февраля 2020, 07:39  •  39 • Политика
Экс-посол США в России Майкл Макфол утверждает, что Владимир Путин "стремится усилить поляризацию в американском обществе" ради того, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. "Американцы делают это самостоятельно", - парировал сенатор Алексей Пушков.
Запись о "влиянии" российского лидера на американское общество Макфол разместил в своём микроблоге в Twitter.
"Путин хочет усилить поляризацию в американском обществе и помочь Трампу победить. Эти 2 цели не противоречат друг другу", - написал экс-посол.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, поляризация в США происходит из-за того, что в стране не умеют "справляться с вызовами XXI века ни дома, ни за рубежом".
"Путин не имеет к этому никакого отношения. И, кстати, американцев невозможно принудить выбрать Трампа или кого-либо другого своим президентом. Они сделают это сами", - ответил в комментариях Пушков.
"Нести полнейший бред нашим западным соседям не в первой. История уже трещит по швам от подобного", - поддержал Пушкова пользователь @chaosinmyhead79.

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