"Американцы - наши союзники": Бывший террорист рассказал о связях ИГ и США

Перед этим отдел расследований ФАН выпустил первую часть расследования о попытке захвата террористами ИГ Сирии, целью которого был поиск доказательств связи США с созданием и продвижением террористов в Сирии. В нём опубликована часть интервью с бывшим террористом, который назвался условным именем Малиф.

Боевик рассказал журналистам о том, что главным тезисом его командиров был "американцы - наши союзники". По его словам, также и другие террористы, ушедшие от преследования сирийской армии, спокойно ощущают себя на подконтрольной курдам и США территории.

"Нам так сказали, что курды - это наши братья, которые нас защищают от кафиров. Американцы - наши союзники, они знают, что мы на верном пути, и нам помогают", - объяснил журналистам бывший террорист.

"Исламское государство" получает от США новейшую технику, американские инструкторы ведут подготовку террористов, в том числе обучая их способам ведения войны, обращению с современным оружием, а также вербовке новых террористов, рассказал бывший боевик в разговоре с ФАН.