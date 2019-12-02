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"Американцы - наши союзники": Бывший террорист рассказал о связях ИГ и США
02 декабря 2019, 15:39 • 119 • Политика
Журналисты Федерального агентства новостей пообщались с бывшим террористом, который подтвердил причастность США к созданию, поддержке и финансированию "Исламского государства" (ИГ, организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Перед этим отдел расследований ФАН выпустил первую часть расследования о попытке захвата террористами ИГ Сирии, целью которого был поиск доказательств связи США с созданием и продвижением террористов в Сирии. В нём опубликована часть интервью с бывшим террористом, который назвался условным именем Малиф.
Боевик рассказал журналистам о том, что главным тезисом его командиров был "американцы - наши союзники". По его словам, также и другие террористы, ушедшие от преследования сирийской армии, спокойно ощущают себя на подконтрольной курдам и США территории.
"Нам так сказали, что курды - это наши братья, которые нас защищают от кафиров. Американцы - наши союзники, они знают, что мы на верном пути, и нам помогают", - объяснил журналистам бывший террорист.
"Исламское государство" получает от США новейшую технику, американские инструкторы ведут подготовку террористов, в том числе обучая их способам ведения войны, обращению с современным оружием, а также вербовке новых террористов, рассказал бывший боевик в разговоре с ФАН.
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