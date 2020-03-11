"Американцы - это особая нация"? Путин объяснил, чем Обама "провинился" перед русскими

В интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России вместе с журналистом Андреем Ванденко обсудили отношения между Россией и США. В частности, глава государства объяснил, что испортило отношения между Москвой и Вашингтоном, когда у власти в США был Барак Обама - предшественник Дональда Трампа.

Как оказалось, "провинился" перед русскими бывший американский лидер из-за своего дерзкого высказывания.

"Он уже сказал, что американцы - это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, - пояснил Владимир Путин. - Я с этим не могу согласиться".

Российский лидер напомнил, что "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами". Исходя из этого, по его мнению, говорить об эксклюзивности кого-то "абсолютно неоправданно".