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"Американцы - это особая нация"? Путин объяснил, чем Обама "провинился" перед русскими

11 марта 2020, 14:35  •  53 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, что испортило отношения с экс-президентом США Бараком Обамой. Как оказалось, "провинился" перед русскими бывший лидер из-за своего дерзкого высказывания о том, что "американцы - это особая нация". "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами", - напомнил Путин.
В интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России вместе с журналистом Андреем Ванденко обсудили отношения между Россией и США. В частности, глава государства объяснил, что испортило отношения между Москвой и Вашингтоном, когда у власти в США был Барак Обама - предшественник Дональда Трампа.
Как оказалось, "провинился" перед русскими бывший американский лидер из-за своего дерзкого высказывания.
"Он уже сказал, что американцы - это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, - пояснил Владимир Путин. - Я с этим не могу согласиться".
Российский лидер напомнил, что "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами". Исходя из этого, по его мнению, говорить об эксклюзивности кого-то "абсолютно неоправданно".

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