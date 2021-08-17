"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана

Обозреватель National Interest Майкл Рубин считает, что Пакистан поспособствовал краху афганской миссии США.

США провалили миссию в Афганистане не без помощи "союзников". Журналист National Interest Майкл Рубин полагает, что виновником в крахе является Пакистан. Он подчёркивает, что Вашингтон банально обманули.

"Исламабад убеждал Вашингтон, что он содействует мирным переговорам, а на самом деле готовил "Талибан"* к захвату соседней страны", - пояснил обозреватель.

Он также указывает, что пакистанцы тесно сотрудничают с КНР. Именно Китай обучает спецслужбы Исламабада, а пакистанские вооружённые силы и Народно-освободительная армия Китая установили прочные связи. Всё это в совокупности привело к провалу американской миссии в Афганистане.

Рубин добавил, что из-за такого "подначивания" в отношении Пакистана следует ввести санкции.

Он также предложил исключить Пакистан из списка основных союзников США вне НАТО, отказать Исламабаду в предоставлении кредитов МВФ, Азиатского банка развития и Всемирного банка.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.