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"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана

17 августа 2021, 00:45  •  100 • Политика
Обозреватель National Interest Майкл Рубин считает, что Пакистан поспособствовал краху афганской миссии США.
США провалили миссию в Афганистане не без помощи "союзников". Журналист National Interest Майкл Рубин полагает, что виновником в крахе является Пакистан. Он подчёркивает, что Вашингтон банально обманули.
"Исламабад убеждал Вашингтон, что он содействует мирным переговорам, а на самом деле готовил "Талибан"* к захвату соседней страны", - пояснил обозреватель.
Он также указывает, что пакистанцы тесно сотрудничают с КНР. Именно Китай обучает спецслужбы Исламабада, а пакистанские вооружённые силы и Народно-освободительная армия Китая установили прочные связи. Всё это в совокупности привело к провалу американской миссии в Афганистане.
Рубин добавил, что из-за такого "подначивания" в отношении Пакистана следует ввести санкции.
Он также предложил исключить Пакистан из списка основных союзников США вне НАТО, отказать Исламабаду в предоставлении кредитов МВФ, Азиатского банка развития и Всемирного банка.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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