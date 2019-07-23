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"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
23 июля 2019, 05:39 • 183 • В мире
Адмирал Филип Дэвидсон, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США, заявил, что все более тесное сотрудничество России и Китая вызывает "глубокую обеспокоенность" в Вашингтоне и даже ощущение "угрозы" существованию самих Соединенных Штатов. "Американцам уже не смешно", - прокомментировал израильский политолог Яков Кедми.
Свое заявление адмирал Дэвидсон сделал в ходе выступления на форуме по безопасности в американском Аспене. По его словам, "угрозой" для существования США представляют баллистические ракеты России, находящиеся на Дальнем Востоке. В то же время наблюдается военное усиление Китая. В результате может оказаться, что уже к середине следующего десятилетия Америка и вовсе растеряет все свое преимущество.
Дэвидсон убежден, что "Россия и Китай вместе противостоят мировому правопорядку", и это "не может не беспокоить Вашингтон".
Комментируя это заявление американского адмирала, известный политолог из Израиля объяснил, почему же США заговорили о такой серьезной "угрозе" со стороны России. По его словам, американцам, которые еще недавно так смеялись на "мультиками", как они называли видеоролики, в которых Россия демонстрировала свои достижения в области вооружения, теперь уже не так уж и смешно.
Теперь у Вашингтона появилась серьезная проблема: США приходится бежать вслед за Россией, стараясь успеть уже не вернуть утерянные позиции, а хотя бы не отстать в вопросе вооружения от Китая и России, пишет Nation News.
Запад уже был вынужден признать лидерство Москвы и Пекина. А сотрудничество двух стран – России и Китая – только усиливает опасения, о которых громко говорят западные военные эксперты.
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