"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США

Свое заявление адмирал Дэвидсон сделал в ходе выступления на форуме по безопасности в американском Аспене. По его словам, "угрозой" для существования США представляют баллистические ракеты России, находящиеся на Дальнем Востоке. В то же время наблюдается военное усиление Китая. В результате может оказаться, что уже к середине следующего десятилетия Америка и вовсе растеряет все свое преимущество.

Дэвидсон убежден, что "Россия и Китай вместе противостоят мировому правопорядку", и это "не может не беспокоить Вашингтон".

Комментируя это заявление американского адмирала, известный политолог из Израиля объяснил, почему же США заговорили о такой серьезной "угрозе" со стороны России. По его словам, американцам, которые еще недавно так смеялись на "мультиками", как они называли видеоролики, в которых Россия демонстрировала свои достижения в области вооружения, теперь уже не так уж и смешно.

Теперь у Вашингтона появилась серьезная проблема: США приходится бежать вслед за Россией, стараясь успеть уже не вернуть утерянные позиции, а хотя бы не отстать в вопросе вооружения от Китая и России, пишет Nation News.

Запад уже был вынужден признать лидерство Москвы и Пекина. А сотрудничество двух стран – России и Китая – только усиливает опасения, о которых громко говорят западные военные эксперты.