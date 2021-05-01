"Американцам пришлось включить самоликвидацию": Виктор Баранец о военной тайне России

После заявлений генерала ВВС США о некоем секретном оружии России Царьград вспоминает реальные истории о нашей военной тайне. Один из примеров привёл Виктор Баранец, напомнив, как "американцам пришлось включить самоликвидацию".

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд настаивает, что у России и Китая есть оружие, которое может повредить или даже полностью уничтожить американские спутники. О "секретных космических разработках" нашей страны Реймонд высказывается не в первый раз - теперь он заговорил об "опасности" в онлайн-интервью, которое дал изданию The Washington Post. В целом же подобные "космозаявления" муссируются на протяжении нескольких недель, практически не меняя формы.

Градус высказываний, направленных против России, повышается день ото дня стараниями американских так называемых партнёров. Об этой тенденции Царьград в том числе говорил с военным обозревателем "Комсомольской правды" Виктором Баранцом. Полковник в отставке полагает, что подобная риторика - это в том числе следствие проигрыша США в военной сфере.

"Россия уже не та пьяная дойная корова, какой была в 90-е годы, когда американская разведка совершенно спокойно проникала в любую щель - хоть на стратегические объекты, хоть в советы директоров стратегических предприятий, попутно за бесценок скупая лучшие наработки наших НИИ и КБ, - подчеркнул Виктор Баранец, продолжив: - Зато сейчас они взвыли. И знаете почему? Мы их обошли лет на 10-15 в том же гиперзвуке. И они сейчас землю рогом роют, чтобы из-под земли добыть некие секретные формулы устройства наших гиперзвуковых ракет".

Недавно США объявили, что уже готовы испытать "свою супер-пупер-гиперракету".

И что? Она потеряла управление - и американцам пришлось включить самоликвидацию. Они продолжают топтаться на месте, одновременно пытаясь выяснить наши секреты, - сказал Баранец. - Эти секреты попытались американцам продать трое наших граждан. Речь шла о документации, касающейся устройства прямоточного двигателя, материалов, из которых делается тело ракеты, и по части генераторов управления. Все трое уже на нарах, а их контакты в американской разведке были зафиксированы сотрудниками военной контрразведки России. И это тоже наше достижение.

Полная версия интервью с Виктором Баранцом доступна в расширенной публикации Царьграда.