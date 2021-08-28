Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поста...
Главная / Политика

"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула

28 августа 2021, 23:50  •  97 • Политика
Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула. "Американцам, которые не покинут страну, останется надеяться только на милость талибов", - сообщает Евгений Поддубный.
До конца эвакуации осталось 3 дня, а Пентагон уже объявил о выводе из кабульского аэропорта войск США. Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный рассказал, какая участь ждёт оставшихся в Афганистане американцев.
Речь идёт о заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США приступили к выводу своих военных и вывозу оборудования из аэропорта столицы Афганистана. Сейчас там находится порядка четырёх тысяч американских военных. Кто будет обеспечивать безопасность воздушной гавани в их отсутствие - неизвестно.
Мы начали сворачиваться,
- сказал он.
Американцам, которые не покинут страну, останется надеяться только на милость талибов,
- прокомментировал ситуацию в Афганистане Евгений Поддубный.
По его информации, после 31 августа талибы планируют возобновить движение гражданских судов из аэропорта Кабула.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 20:10
Эксперт по биооружию опроверг доклад разведки США одним фактом: "И в Ухань вирус подбросили"
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
28 августа 2021, 22:00
"В таких операциях слово успешно - неприемлемо": Шойгу об эвакуации из Афганистана
28 августа 2021, 21:05
В Госдуме напомнили о вступающих в силу с сентября законах
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость&qu...
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально&qu...
28 августа 2021, 22:00
"В таких операциях слово успешно - неприемлемо": Шойгу об эвакуации из Афга...
28 августа 2021, 21:05
В Госдуме напомнили о вступающих в силу с сентября законах
28 августа 2021, 21:05
Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.