"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула

Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула. "Американцам, которые не покинут страну, останется надеяться только на милость талибов", - сообщает Евгений Поддубный.

До конца эвакуации осталось 3 дня, а Пентагон уже объявил о выводе из кабульского аэропорта войск США. Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный рассказал, какая участь ждёт оставшихся в Афганистане американцев.

Речь идёт о заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США приступили к выводу своих военных и вывозу оборудования из аэропорта столицы Афганистана. Сейчас там находится порядка четырёх тысяч американских военных. Кто будет обеспечивать безопасность воздушной гавани в их отсутствие - неизвестно.

Мы начали сворачиваться,

- сказал он.

Американцам, которые не покинут страну, останется надеяться только на милость талибов,

- прокомментировал ситуацию в Афганистане Евгений Поддубный.

По его информации, после 31 августа талибы планируют возобновить движение гражданских судов из аэропорта Кабула.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.