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"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула
28 августа 2021, 23:50 • 97 • Политика
Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула. "Американцам, которые не покинут страну, останется надеяться только на милость талибов", - сообщает Евгений Поддубный.
До конца эвакуации осталось 3 дня, а Пентагон уже объявил о выводе из кабульского аэропорта войск США. Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный рассказал, какая участь ждёт оставшихся в Афганистане американцев.
Речь идёт о заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США приступили к выводу своих военных и вывозу оборудования из аэропорта столицы Афганистана. Сейчас там находится порядка четырёх тысяч американских военных. Кто будет обеспечивать безопасность воздушной гавани в их отсутствие - неизвестно.
- сказал он.
- прокомментировал ситуацию в Афганистане Евгений Поддубный.
По его информации, после 31 августа талибы планируют возобновить движение гражданских судов из аэропорта Кабула.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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