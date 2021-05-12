Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Главная / Политика

"Американцам лучше знать": Политолог подсказал, в чём растворилась украинская элита

12 мая 2021, 05:45  •  141 • Политика
Политолог Дмитрий Журавлёв подсказал, в чём растворилась украинская элита. "Американцам лучше знать", - произнёс он, комментируя санкции против некоторых лиц, адекватно оценивающих Россию.
Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Штаты "очень приветствуют" те меры, которые Киев принял против "пророссийских действующих лиц". Вашингтон увидел в действиях последних попытку подорвать демократические институты и прогресс Украины по реформам.
Речь идёт о выдвинутых против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака обвинениях в госизмене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов. Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала соответствующие документы, а в доме и офисе Медведчука, который является главой политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", были проведены обыски.
Кандидат политических наук, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что Рикер своими высказываниями раскрыл, в каком положении на самом деле находится сейчас Киев.
Положение это подчинённое. Украинская власти принимают именно те решения, которые угодны Вашингтону. Пока нельзя точно утверждать, угадывают ли они мысли "старших товарищей" или же действуют по их прямой указке.
"Нужно будет ‒ "накажем", не нужно ‒ не накажем, американцам лучше знать ‒ вот киевская позиция. К сожалению, украинская элита совершенно растворилась в американских интересах, забывая об интересах собственного народа", - произнёс Журавлёв в эфире радио Sputnik.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 00:15
Тель-Авив накрыли десятки ракет - видео
12 мая 2021, 02:05
Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет
12 мая 2021, 03:55
Лидер ХАМАС объявил Израиль побеждённым
12 мая 2021, 03:55
Посольство США отказалось выдавать неиммиграционные визы
12 мая 2021, 00:15
Треть участников праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму моложе 35 лет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.