Политолог Дмитрий Журавлёв подсказал, в чём растворилась украинская элита. "Американцам лучше знать", - произнёс он, комментируя санкции против некоторых лиц, адекватно оценивающих Россию.

Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Штаты "очень приветствуют" те меры, которые Киев принял против "пророссийских действующих лиц". Вашингтон увидел в действиях последних попытку подорвать демократические институты и прогресс Украины по реформам.

Речь идёт о выдвинутых против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака обвинениях в госизмене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов. Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала соответствующие документы, а в доме и офисе Медведчука, который является главой политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", были проведены обыски.

Кандидат политических наук, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что Рикер своими высказываниями раскрыл, в каком положении на самом деле находится сейчас Киев.

Положение это подчинённое. Украинская власти принимают именно те решения, которые угодны Вашингтону. Пока нельзя точно утверждать, угадывают ли они мысли "старших товарищей" или же действуют по их прямой указке.

"Нужно будет ‒ "накажем", не нужно ‒ не накажем, американцам лучше знать ‒ вот киевская позиция. К сожалению, украинская элита совершенно растворилась в американских интересах, забывая об интересах собственного народа", - произнёс Журавлёв в эфире радио Sputnik.