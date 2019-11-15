"Американцам было выгодно – они пришли. И останутся до последнего нефтедоллара": Эксперт о том, почему США не уходят из Сирии

Своим мнением о том, какие цели преследует в сирийском кризисе американский военный контингент, военный эксперт и бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ поделился в беседе с Nation News.

По словам Айтеча Бижева, цели, которые преследуют в Сирии американские военные, вполне очевидны. Сейчас военный контингент США находится на территории, которую контролируют курды. И останутся они здесь до тех пор, пока не будет извлечена максимальная выгода, выжат последний нефтедоллар из контрабанды сирийской нефти. При этом, отметил военный эксперт, американцы свои жизни берегут, поэтому в военных действиях участия не принимают.

"Наши войска находятся в САР законно, мы выполнили все нормы международного права. А США — нет. Кто приглашал американцев в Ливию или в Ирак? Они считают, что так нужно, и никакие международные правовые нормы их не оправдывают. Им было нужно, и они пошли", — сетует собеседник издания.

К слову, президент США Дональд Трамп и не скрывает, для чего в Сирии осталась часть американского военного контингента. В начале ноября американский лидер признал, что контроль над сирийской нефтью – главная цель США. При этом в Пентагоне уверяют, что доходы от нефтяных месторождений на севере Сирии будут получать "сирийские демократические силы, а не Вашингтон, хотя американские военные и будут защищать месторождения".

Президент Сирии Башар Асад в своём интервью "России 24" напомнил, что нефть сподвигла Адольфа Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну. По его словам, это важно помнить и в нынешнее время, поскольку США проводят аналогичную нацистам стратегию.

Сирийский лидер указал, что действия США вокруг нефти САР являются "результатом существования руководства американской системы". Фактически можно констатировать, что Штаты не являются государством как таковым, а представляют собой "режим, руководство которого назначено компаниями, работающими ради своей выгоды".