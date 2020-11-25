Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армя...
Главная / Политика

"Американский пук в холодильнике. Так и запишите": Баранец обхохмил "ракетный сюрприз" США у Крыма

25 ноября 2020, 15:25  •  167 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец обхохмил "ракетный сюрприз" США у Крыма. По данным СМИ, американские военные перебросили к берегам полуострова две ракетные установки, выпустили несколько ракет, а после снова вернулись на базу в Германии. "Американский пук в холодильнике. Так и запишите", - заявил Баранец.
По мнению военного обозревателя, такие действия американцев можно оценивать по-разному. Но Баранец предпочёл высказаться без учёта дипломатической казуистики, как старый армейский офицер.
"Это американский пук в холодильнике. Так и запишите. Потому что, вы понимаете, им очень хотелось злопыхательски сказать, что вот эта переброска, вот эти выстрелы - это всё некий месседж России. Вы знаете, это всё очень мелкодушно, очень типично, по-антироссийски. Конечно, даже такие мелкие пакости нельзя рассматривать вне контекста американского и натовского поведения в отношении России", - заявил Баранец.
Он отметил, что те же натовские корабли челночным способом дежурят в Крымском регионе, заходят туда постоянно, и даже мечтают разрушить доктрину Монтрё, которая разрешает странам не Черноморского региона заходить в Чёрное море на 21 день.
"Они же такие планы вынашивают. И хотят, чтобы их корабли там стояли постоянно. Регулярно к нашим границам подлетают их самолёты. В том числе и стратегические бомбардировщики, которые отрабатывают удары по Крыму. Как мы видим, началась, в общем-то, серьёзная суета и на Дальнем Востоке, куда позавчера через нашу границу вторгся американский эсминец, в залив Петра Великого", - напомнил Баранец.
По его мнению, температура не только политического и экономического, но и военного противостояния США и НАТО против России поднялась до критических пределов.
"Вы понимаете, когда идут вот такие игрища у наших границ, когда наши вероятные противники всё наглее бряцают оружием и уже не скрывают, что отрабатывают удары по России, всё это рано или поздно можно материализоваться в реальную войну. Это всё может перерасти в реальную войну", - предупредил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 08:05
Президенту Украины нужна была кровь: Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Порошенко
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей...
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
22 ноября 2020, 21:25
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.