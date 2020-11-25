"Американский пук в холодильнике. Так и запишите": Баранец обхохмил "ракетный сюрприз" США у Крыма

По мнению военного обозревателя, такие действия американцев можно оценивать по-разному. Но Баранец предпочёл высказаться без учёта дипломатической казуистики, как старый армейский офицер.

"Это американский пук в холодильнике. Так и запишите. Потому что, вы понимаете, им очень хотелось злопыхательски сказать, что вот эта переброска, вот эти выстрелы - это всё некий месседж России. Вы знаете, это всё очень мелкодушно, очень типично, по-антироссийски. Конечно, даже такие мелкие пакости нельзя рассматривать вне контекста американского и натовского поведения в отношении России", - заявил Баранец.

Он отметил, что те же натовские корабли челночным способом дежурят в Крымском регионе, заходят туда постоянно, и даже мечтают разрушить доктрину Монтрё, которая разрешает странам не Черноморского региона заходить в Чёрное море на 21 день.

"Они же такие планы вынашивают. И хотят, чтобы их корабли там стояли постоянно. Регулярно к нашим границам подлетают их самолёты. В том числе и стратегические бомбардировщики, которые отрабатывают удары по Крыму. Как мы видим, началась, в общем-то, серьёзная суета и на Дальнем Востоке, куда позавчера через нашу границу вторгся американский эсминец, в залив Петра Великого", - напомнил Баранец.

По его мнению, температура не только политического и экономического, но и военного противостояния США и НАТО против России поднялась до критических пределов.

"Вы понимаете, когда идут вот такие игрища у наших границ, когда наши вероятные противники всё наглее бряцают оружием и уже не скрывают, что отрабатывают удары по России, всё это рано или поздно можно материализоваться в реальную войну. Это всё может перерасти в реальную войну", - предупредил эксперт.