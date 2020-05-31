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"Американский майдан" начал убивать силовиков: В США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
31 мая 2020, 01:55 • 21 • Политика
В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США, охранявший здание Министерства внутренней безопасности. "Таким образом начат отсчёт первым жертвам "американского майдана" среди силовиков", - комментирует проект WarGonzo.
Сотрудник федеральной службы охраны США стал жертвой "американского майдана". Он был смертельно ранен во время беспорядков в Окленде. Подробности сообщает американский телеканал CNN.
Речь идёт о беспорядках, спровоцированных циничным убийством полицейскими чернокожего мужчины, подозреваемого в обналичивании фальшивого чека. Запись, на которой афроамериканец молит о пощаде, а затем теряет сознание и погибает, вызвала широкий резонанс в американском обществе. Вначале беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе, где произошёл данный инцидент, а затем перекинулись на другие города.
Одним из таких городов стал Окленд в штате Калифорния. В ходе беспорядков совершено нападение на здание Oakland Down Town Federal Building, принадлежащее Министерству внутренней безопасности США.
Напомним, что беспорядки в США длятся уже несколько суток. Участники погромов грабят и поджигают здания, а также нападают на белое население страны, включая пожилых людей на инвалидных колясках.
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