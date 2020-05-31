"Американский майдан" начал убивать силовиков: В США застрелен сотрудник федеральной службы охраны

Сотрудник федеральной службы охраны США стал жертвой "американского майдана". Он был смертельно ранен во время беспорядков в Окленде. Подробности сообщает американский телеканал CNN.

Речь идёт о беспорядках, спровоцированных циничным убийством полицейскими чернокожего мужчины, подозреваемого в обналичивании фальшивого чека. Запись, на которой афроамериканец молит о пощаде, а затем теряет сознание и погибает, вызвала широкий резонанс в американском обществе. Вначале беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе, где произошёл данный инцидент, а затем перекинулись на другие города.

Одним из таких городов стал Окленд в штате Калифорния. В ходе беспорядков совершено нападение на здание Oakland Down Town Federal Building, принадлежащее Министерству внутренней безопасности США.

"Два представителя Федеральной охранной службы, размещённых в здании Oakland Down Town Federal Building, получили огнестрельные ранения. К несчастью, один от полученных ран скончался", - сообщает CNN.

Напомним, что беспорядки в США длятся уже несколько суток. Участники погромов грабят и поджигают здания, а также нападают на белое население страны, включая пожилых людей на инвалидных колясках.