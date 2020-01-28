"Американский грипп" убил 8 тысяч человек, но все говорят о коронавирусе. Востоковед объяснил, кому выгодна паника

Дмитрий Косырев высказал свою точку зрения на новый тип коронавируса, который охватил Китай. К концу января 2020 года количество заболевших превысило четыре тысячи человек. Вирус опасен тем, что может распространяться от человека к человеку.

Косырев считает, что панику нагнетают специально. Он напомнил, что в мире ещё свирепствует вирус Эбола. А от гриппа в Америке с осени 2019 года погибли больше восьми тысяч человек, а заразились им - около 15 миллионов человек.

"Но никто по поводу американской заразы не устраивает из программ новостей по всему миру нескончаемого фильма ужасов с людьми в респираторах, как в "Звёздных войнах", - пишет Косырев в колонке на РИА Новости.

При этом востоковед уточнил, что болезнь и правда выглядит опасной и меры предосторожности "не могут быть лишними". Однако ситуацию можно использовать и для расшатывания политической ситуации, и даже для культивирования антикитайских страхов. Кроме того, из-за эпидемии китайские туристы, которые приносили экономикам других стран огромные деньги, не смогут выехать из страны.

"Сегодняшнего человека, перекормленного информацией и отученного её спокойно анализировать, можно всерьёз расшевелить уже не политикой, не экономикой, а разве что примитивным страхом за жизнь. Страхом перед новыми болезнями или перед гибелью планеты из-за перемен климата, например. Только так можно сживать со свету геополитического конкурента, и/или просто зарабатывать, или делать что угодно ещё", - считает Косырев.