"Американские ВМС перебирают с наркотиками": Баранец объяснил стрельбу сразу на двух базах США

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Ещё два человека погибли в результате стрельбы на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Случившееся для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его мнению, в произошедшем нет ничего удивительного, учитывая, что страна перенасыщена стрелковым оружием и занимает первое место в мире по количеству стволов на душу населения. Кроме того, у американских военных вошло в привычку безрассудное отношение к оружию и к человеческим жизням, считает эксперт.

"Это уже не первый случай, когда открывается огонь в США, но в данном случае говорят, что в Перл-Харборе человек вообще проявил себя как невменяемый", - отметил в интервью Царьграду Виктор Баранец.

По его словам, Перл-Харбор - это особая база, где супертяжёлое напряжение, хотя она и считается "курортной". Судя по имеющейся информации, устроивший там стрельбу парень или в карты проиграл, или обкурился. Но, судя по всему, всё же второе, добавляет эксперт.

Случай со стрельбой на военной базе во Флориде больше походит на нервный срыв. Но и там специалисты, которые предварительно изучают всю схему преступления, не исключают участие наркотиков, отмечает Виктор Баранец.