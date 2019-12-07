Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Она у вас секретная?": Небензя и Трамп пошутили о "русской комна...
Голодали, давились мясом и судились с ЦРУ: Незавидная судьба предателей Родины
Зачем Горбачёв снялся в той самой рекламе пиццы? (Борная Солянка)
Демократы "продавили" в конгрессе процедуру выдвижения обвинений проти...
Главная / Политика

"Американские ВМС перебирают с наркотиками": Баранец объяснил стрельбу сразу на двух базах США

07 декабря 2019, 06:09  •  120 • Политика
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, два человека погибли. Двое раненных при стрельбе на базе Перл-Харбор также скончались. "Военно-морские силы США, по-моему, перебирают с наркотиками", - считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Ещё два человека погибли в результате стрельбы на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Случившееся для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, в произошедшем нет ничего удивительного, учитывая, что страна перенасыщена стрелковым оружием и занимает первое место в мире по количеству стволов на душу населения. Кроме того, у американских военных вошло в привычку безрассудное отношение к оружию и к человеческим жизням, считает эксперт.
"Это уже не первый случай, когда открывается огонь в США, но в данном случае говорят, что в Перл-Харборе человек вообще проявил себя как невменяемый", - отметил в интервью Царьграду Виктор Баранец.
По его словам, Перл-Харбор - это особая база, где супертяжёлое напряжение, хотя она и считается "курортной". Судя по имеющейся информации, устроивший там стрельбу парень или в карты проиграл, или обкурился. Но, судя по всему, всё же второе, добавляет эксперт.
Случай со стрельбой на военной базе во Флориде больше походит на нервный срыв. Но и там специалисты, которые предварительно изучают всю схему преступления, не исключают участие наркотиков, отмечает Виктор Баранец.
"Военно-морские силы США, по-моему, перебирают с дозой", - подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 17:09
"Путин с серьёзным настроем": отдельные беседы предстоят Макрону, Меркель и Зеленскому - Кремль
06 декабря 2019, 13:54
Защита или знак покорности? Гаспарян "поддел" Зеленского за позу на обложке Time
06 декабря 2019, 23:39
"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями "Свадьбы в Малиновке"
07 декабря 2019, 02:54
Потерявшее смысл НАТО развалится быстрее, чем в него вступит Россия - сенатор
06 декабря 2019, 15:09
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
06 декабря 2019, 10:39
Электронные сигареты стали причиной редкого заболевания лёгких - учёные
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2019, 02:54
Европа велела Украине исправить дискриминационный закон о языке
07 декабря 2019, 02:54
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
07 декабря 2019, 02:54
Грузия, Молдова и Украина решили объединиться для интеграции в ЕС
07 декабря 2019, 02:54
"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медвед...
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пост...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
04 декабря 2019, 13:09
Задумавшемуся про новый передел планеты Лукашенко указали на собственный колхоз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.