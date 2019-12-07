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"Американские ВМС перебирают с наркотиками": Баранец объяснил стрельбу сразу на двух базах США
07 декабря 2019, 06:09 • 120 • Политика
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, два человека погибли. Двое раненных при стрельбе на базе Перл-Харбор также скончались. "Военно-морские силы США, по-моему, перебирают с наркотиками", - считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Ещё два человека погибли в результате стрельбы на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Случившееся для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, в произошедшем нет ничего удивительного, учитывая, что страна перенасыщена стрелковым оружием и занимает первое место в мире по количеству стволов на душу населения. Кроме того, у американских военных вошло в привычку безрассудное отношение к оружию и к человеческим жизням, считает эксперт.
По его словам, Перл-Харбор - это особая база, где супертяжёлое напряжение, хотя она и считается "курортной". Судя по имеющейся информации, устроивший там стрельбу парень или в карты проиграл, или обкурился. Но, судя по всему, всё же второе, добавляет эксперт.
Случай со стрельбой на военной базе во Флориде больше походит на нервный срыв. Но и там специалисты, которые предварительно изучают всю схему преступления, не исключают участие наркотиков, отмечает Виктор Баранец.
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