Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вброс NYT об эвакуации русских дипломатов с Украины. Она указала на двойные стандарты Запада: "американские СМИ об этом не напишут".

Так Захарова прокомментировала статью The New York Times о том, что Россия якобы начала эвакуацию своих дипломатов и их семей из Киева. По её словам, американское издание фактически превратилось в агента СБУ, вроде Аркадия Бабченко или Дмитрия Гордона.

Официальный представитель МИД России отметила, что посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме, хотя и регулярно подвергаются нападениям со стороны украинских радикалов, а также провокациям со стороны киевских силовиков.

Но об этом американские СМИ не писали и не напишут. СБУ такую информацию им не предоставит, а культура проверять публикуемые данные американскими журналистами утрачена. Хотя материалов на этот счёт нами было опубликовано очень много,

- пишет Захарова в Telegram.