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"Американские СМИ об этом не напишут": Захарова ответила на вброс об эвакуации

18 января 2022, 14:00  •  280 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вброс NYT об эвакуации русских дипломатов с Украины. Она указала на двойные стандарты Запада: "американские СМИ об этом не напишут".
Так Захарова прокомментировала статью The New York Times о том, что Россия якобы начала эвакуацию своих дипломатов и их семей из Киева. По её словам, американское издание фактически превратилось в агента СБУ, вроде Аркадия Бабченко или Дмитрия Гордона.
Официальный представитель МИД России отметила, что посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме, хотя и регулярно подвергаются нападениям со стороны украинских радикалов, а также провокациям со стороны киевских силовиков.
Но об этом американские СМИ не писали и не напишут. СБУ такую информацию им не предоставит, а культура проверять публикуемые данные американскими журналистами утрачена. Хотя материалов на этот счёт нами было опубликовано очень много,
- пишет Захарова в Telegram.

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