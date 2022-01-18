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"Американские СМИ об этом не напишут": Захарова ответила на вброс об эвакуации
18 января 2022, 14:00 • 280 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вброс NYT об эвакуации русских дипломатов с Украины. Она указала на двойные стандарты Запада: "американские СМИ об этом не напишут".
Так Захарова прокомментировала статью The New York Times о том, что Россия якобы начала эвакуацию своих дипломатов и их семей из Киева. По её словам, американское издание фактически превратилось в агента СБУ, вроде Аркадия Бабченко или Дмитрия Гордона.
Официальный представитель МИД России отметила, что посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме, хотя и регулярно подвергаются нападениям со стороны украинских радикалов, а также провокациям со стороны киевских силовиков.
- пишет Захарова в Telegram.
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