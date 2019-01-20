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"Американские корабли зачастили": Пушков отреагировал на вход эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Черное море

20 января 2019, 20:54  •  54 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал произошедший накануне вход эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Черное море. По мнению парламентария, американские корабли стали появляться в данной акватории слишком часто. "Американские военные корабли зачастили в Чёрное море", - отметил Пушков.
Напомним, что эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" вошел в Черное море 19 января 2019 года. Сразу же после захода американского боевого судна в акваторию российский Черноморский флот взял его под наблюдение. Задача по мониторингу действий эсминца выпала на долю сторожевого корабля "Пытливый", а также различных электронных средств слежения.
Согласно международной конвенции Монтре военные корабли стран, не имеющих собственного выхода к Черному морю, могут пребывать там максимум 21 день. Тоннаж входящих в Черное море кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн.
Что касается "Дональда Кука", то его тоннаж - приблизительно 9 тысяч тонн. Главным орудием эсминца являются установки, предназначенные для пуска крылатых ракет "Томагавк".
"Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", - написал сенатор Алексей Пушков.
Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.

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