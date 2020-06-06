"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют

Испытания состоялись в штате Мериленд на полигоне "Патаксент-ривер" в начале этой недели. Впрочем, ракету так и не удалось запустить, поскольку в ней попросту не было ключевых систем, в том числе системы наведения и даже самой боеголовки. Но... создатели настаивают, что "новая американская ракета сожжёт даже выключенный радар на С-400", пишет "Утро.ру".

Проводили испытания, чтобы понять, как истребитель поведёт себя, нагруженный новейшей ракетой. Вероятно, изменятся аэродинамические показатели? Кроме того, предстояло понять, будут ли на саму ракету действовать манёвры истребителя. Вероятно, она деформируется?

Пока никаких подробных выводов заказчики испытаний не делают. Лишь публикуют отчёты об уникальных характеристиках, которые только будут. Впрочем, мы и так знаем, какой неоднозначной машиной стали те же F-35 - то они всесильные истребители, то совершенно ужасные самолёты с кучей недостатков.