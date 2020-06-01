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"Американская принцесса" из TikTok провалила "задание Навального" - Голос Мордора
01 июня 2020, 19:55 • 12 • Политика
В США полиция застрелила протестующего во время беспорядков. Это произошло вскоре после ролика "американской принцессы" из TikTok о том, как милы и обходительны американские полицейские. Девушку активно пиарил небезызвестный Навальный, и тут такой провал, отмечает "Голос Мордора".
Не успел Алексей Навальный показать ролик "американской принцессы" из TikTok, которая живёт в США и рассказывает о том, как милы и обходительны американские полицейские, как копы застрелили участника акции протеста, которая вспыхнула из-за того, что полицейские цинично убили при задержании чернокожего мужчину, подозреваемого в обналичивании фальшивого чека на 20 долларов. В причинах очередного провала Навального попытался разобраться "Голос Мордора".
Прежде всего отмечается, что убийства полицейскими чернокожих во время задержания в США совсем не редкость. Однако чаще копы просто стреляют, а не душат задержанного ногой.
При этом ситуацию только усугубляют политические силы, причём с обеих сторон. Особенно старается левый фланг Демократов, усиленно подливая масла в огонь ненависти, который тлеет в сердцах темнокожего населения, живущего в грязных кварталах и питающегося дешёвой едой.
Поэтому неудивительно, что в такой атмосфере любая ошибка полиции, случайная или намеренная, разжигает огромное пламя протестов. При этом протесты - чаще всего стихийные, и под раздачу попадают все - и белые, и чёрные.
Ещё один примечательный момент - реакция полиции. Никакой Госдеп не требует не применять силу к протестующим и идти на переговоры, угрожая санкциями. Напротив, вооружённая до зубов национальная гвардия применяет против протестующих водомёты, резиновые, а то и обычные пули. Да и снисходительности к "протестующим" никакой.
В такой ситуация даже фраза о "двойных стандартах" звучит как сильное преуменьшение, резюмируется в статье для News Front.
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