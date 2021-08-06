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"Американки не выдерживают конкуренции": Бутина об отношении к русским женщинам в США

06 августа 2021, 18:10  •  259 • Политика
Мария Бутина рассказала об отношении к русским женщинам в США. По её словам, зачастую там их считают "безжалостными карьеристками": "Американки не выдерживают конкуренции".
Общество "Царьград" опубликовало интервью журналистки RT, общественного деятеля Марии Бутиной для проекта "Солдаты Империи". В ходе беседы она, в частности, рассказала, как относятся к русским женщинам в США.
Зачастую там их считают "безжалостными карьеристками", которые якобы приезжают за границу только для того, чтобы благополучно выйти замуж. При этом никакими человеческими чувствами, по мнению американцев, они будто бы не обладают.
Кроме того, в Америке думают, что наши женщины всегда очень преданы своей родине. Последнее, впрочем, справедливо, отметила Бутина. Однако приписывание им хладнокровных качеств - это фактически демонизация образа.
Если женщина русская, то она обязательно шпионка, - озвучила журналистка и другой не соответствующий реальности стереотип.
Между тем гражданам Соединённых Штатов этот образ навязывается. При этом сами жительницы США определённо уступают нашим, считает Бутина:
Американские женщины не выдерживают конкуренции с русскими женщинами. И в этом есть проблема, потому что американки - это то, когда феминизм возведён в абсолют. Феминизм - это уже не здравая мысль за равноправие. Речь идёт о стирании как такового гендерного, ролевого фактора в жизни. Потому что - что такое женщина? Женщина - это, прежде всего, хранительница домашнего очага, это мать.

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