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"Америка выдала свой секрет Полишинеля": О её миссии в Крыму знали все, но теперь поймали за руку

18 сентября 2020, 19:10  •  140 • Политика
Материалом NBC о неких украинских отрядах на территории Крыма, пользующихся поддержкой Вашингтона, "Америка выдала свой секрет Полишинеля", заметил Герой России Сергей Липовой. Он добавил, что о её миссии на российском полуострове знали все, но теперь её официально поймали за руку.
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал информацию американского канала NBC о поддержке Вашингтоном украинских отрядов, действующих на территории Крыма.
Ранее появился материал о том, что власти США помогают вести деятельность на российском полуострове неким украинским подразделениям. Сотрудники российского посольства обратились к Вашингтону за пояснениями. Там заметили, что это фактически открытое заявление о том, что Штаты поддерживают террористов в других государствах, в России - как минимум.
Липовой заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данная неосторожная утечка информации через СМИ может иметь серьёзные последствия.
Америка нечаянно выдала свой секрет Полишинеля: что она негласно поддерживает терроризм, в данный конкретный момент - на Украине. На самом деле, это известно уже практически всему мировому сообществу, просто ещё никто не мог, так сказать, ухватить США за руку. Но, похоже, внимательно читающему мировые новости российскому МИД сегодня это удалось. Теперь интересно будет посмотреть, как будут выкручиваться американские дипломаты, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в этот раз Вашингтону вряд ли удастся просто отмахнуться и продолжить вести себя как ни в чём не бывало.
Конечно, Соединённые Штаты могут отреагировать на требование Москвы классическим "ой, всё!" и сделать вид, что ничего не говорили. Но вряд ли Кремль удовлетворится таким ответом - это уже не голословные обвинения в адрес России в стиле тявкающей из-под забора Моськи, это уже серьёзное заявление, оставить которое без внимания просто немыслимо. Поэтому, скорее всего, всё происходящее будет иметь серьёзные последствия для всего мирового политического сообщества, - констатировал Липовой.

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