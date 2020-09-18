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"Америка выдала свой секрет Полишинеля": О её миссии в Крыму знали все, но теперь поймали за руку
18 сентября 2020, 19:10 • 140 • Политика
Материалом NBC о неких украинских отрядах на территории Крыма, пользующихся поддержкой Вашингтона, "Америка выдала свой секрет Полишинеля", заметил Герой России Сергей Липовой. Он добавил, что о её миссии на российском полуострове знали все, но теперь её официально поймали за руку.
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал информацию американского канала NBC о поддержке Вашингтоном украинских отрядов, действующих на территории Крыма.
Ранее появился материал о том, что власти США помогают вести деятельность на российском полуострове неким украинским подразделениям. Сотрудники российского посольства обратились к Вашингтону за пояснениями. Там заметили, что это фактически открытое заявление о том, что Штаты поддерживают террористов в других государствах, в России - как минимум.
Липовой заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данная неосторожная утечка информации через СМИ может иметь серьёзные последствия.
Он добавил, что в этот раз Вашингтону вряд ли удастся просто отмахнуться и продолжить вести себя как ни в чём не бывало.
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