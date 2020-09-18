"Америка выдала свой секрет Полишинеля": О её миссии в Крыму знали все, но теперь поймали за руку

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал информацию американского канала NBC о поддержке Вашингтоном украинских отрядов, действующих на территории Крыма.

Ранее появился материал о том, что власти США помогают вести деятельность на российском полуострове неким украинским подразделениям. Сотрудники российского посольства обратились к Вашингтону за пояснениями. Там заметили, что это фактически открытое заявление о том, что Штаты поддерживают террористов в других государствах, в России - как минимум.

Липовой заметил в беседе с корреспондентом Царьграда, что данная неосторожная утечка информации через СМИ может иметь серьёзные последствия.

Америка нечаянно выдала свой секрет Полишинеля: что она негласно поддерживает терроризм, в данный конкретный момент - на Украине. На самом деле, это известно уже практически всему мировому сообществу, просто ещё никто не мог, так сказать, ухватить США за руку. Но, похоже, внимательно читающему мировые новости российскому МИД сегодня это удалось. Теперь интересно будет посмотреть, как будут выкручиваться американские дипломаты, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в этот раз Вашингтону вряд ли удастся просто отмахнуться и продолжить вести себя как ни в чём не бывало.